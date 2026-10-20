BYD acaba de ampliar su gama en Argentina con uno de sus modelos más ambiciosos hasta el momento. Se trata del Ti7, un SUV grande híbrido enchufable que llega para posicionarse en el segmento premium y que combina tres motores, tracción integral, equipamiento tecnológico y capacidad para circular hasta 115 kilómetros utilizando solamente electricidad.

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El modelo fue lanzado oficialmente en octubre de 2026, después de una etapa de preventa, y se convierte en el primer vehículo de la gama local de BYD equipado con la tecnología denominada Super Hybrid DM-p.

Un SUV que supera los cinco metros

El Ti7 pertenece al segmento D y tiene dimensiones importantes.

Mide 5,016 metros de largo, 1,995 metros de ancho y 1,865 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,92 metros.

Su diseño responde a la tendencia denominada “boxy”, con líneas rectas, gran altura y una apariencia que busca transmitir características todoterreno.

Además, incorpora estribos laterales, barras de techo, iluminación LED y techo panorámico con apertura eléctrica.

Tres motores y 354 CV

La gran novedad está debajo de la carrocería.

El sistema combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con dos propulsores eléctricos, uno ubicado en cada eje.

En conjunto desarrolla 354 CV y 630 Nm de torque, mientras que la tracción es integral inteligente AWD.

Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos, una cifra propia de vehículos deportivos pese a tratarse de un SUV de gran tamaño.

La batería tiene una capacidad de 26,6 kWh y permite recorrer hasta 115 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo NEDC.

Cuando trabajan conjuntamente el sistema eléctrico y el motor de combustión, la autonomía total declarada puede alcanzar los 1.015 kilómetros.

También apunta al uso fuera del asfalto

El Ti7 no fue desarrollado solamente para ciudad y ruta.

Incorpora suspensión inteligente DiSus-C, capaz de modificar su comportamiento según las condiciones de conducción, además de 10 modos de manejo.

La tracción integral distribuye automáticamente la potencia entre ambos ejes.

Incluso ofrece una función que le permite realizar un giro de 360 grados prácticamente sobre su propio eje, utilizando de manera coordinada las ruedas y los motores eléctricos.

También puede alimentar dispositivos externos mediante su sistema VTOL de 6,6 kW, utilizando la batería del vehículo como fuente de energía.

¿Cuánto cuesta en Argentina?

El nuevo BYD Ti7 se comercializa en dos niveles de equipamiento.

La versión de entrada tiene un precio de lanzamiento de US$59.990, mientras que la variante más equipada asciende a US$62.990, o su equivalente en pesos.

Ambas versiones incluyen pantallas de 10,25 y 15,6 pulgadas, cargador inalámbrico de 50 W, sistema de sonido con 14 parlantes y el paquete de asistencias DiPilot 5.

La variante superior agrega llantas de 20 pulgadas, cuero genuino, Head-Up Display, asientos calefaccionados, ventilados y con masaje, además de un pequeño compartimento refrigerado en la consola central.

Con este lanzamiento, BYD busca ingresar directamente al mercado de los SUV grandes premium.

El Ti7 combina dimensiones de todoterreno, prestaciones deportivas y la posibilidad de realizar buena parte de los recorridos cotidianos sin utilizar combustible, pero manteniendo un motor naftero para afrontar viajes largos sin depender exclusivamente de cargadores.