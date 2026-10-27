Smart #1 Pro: así es el SUV con el que la marca se relanza en Argentina

El icónico Smart dejó atrás su imagen de auto chiquito de dos plazas para reaparecer en Argentina con una apuesta totalmente renovada: el Smart #1 Pro, un SUV eléctrico de cinco plazas que combina diseño, tecnología y potencia de alta gama. Su llegada, a través de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en el país, marca un antes y un después en la movilidad urbana con un precio de u$s54.500.

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Este nuevo modelo mide 4,27 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que le da un tamaño acorde a un SUV compacto. Su estética mezcla líneas suaves y elegantes, con una silueta moderna que fusiona rasgos típicos de SUV y un estilo urbano sofisticado. Destacan sus ópticas estilizadas, la parrilla cerrada adaptada a su condición eléctrica y las manijas embutidas que aportan aerodinámica y limpieza visual.

Los detalles del interior del Smart #1

En su interior, el #1 Pro mantiene la esencia premium con materiales de calidad y un diseño minimalista. El tablero está dominado por dos pantallas: un instrumental digital de 9,2 pulgadas y una pantalla central táctil de 12,8 pulgadas que concentra las funciones multimedia, incluyendo Apple CarPlay, Android Auto y navegación. Además, ofrece llave digital y funciones remotas para interactuar con el vehículo desde el celular.

Para aumentar el confort, esta versión cuenta con techo panorámico fijo con cortina eléctrica, asientos delanteros eléctricos con calefacción y memoria, y volante calefaccionado. El baúl ofrece una capacidad de 323 litros, suficiente para un SUV de su tamaño.

En cuanto a desempeño, el Smart #1 Pro monta un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de torque con tracción trasera, que entrega una respuesta inmediata y progresiva al acelerar, ideal para la ciudad. La batería de 49 kWh le otorga una autonomía declarada de 308 kilómetros, suficiente para cubrir trayectos urbanos y suburbanos con comodidad.

La ausencia de caja de cambios y el silencio del motor eléctrico contribuyen a una conducción suave y cómoda, mientras que la potencia permite acelerar con decisión en rutas o sobrepasos. En materia de seguridad, ofrece 7 airbags, smart Pilot Assist con sensores y cámara 360°, control de frenado en curva, asistente de frenado de emergencia y control de crucero adaptativo, entre otros sistemas.

En la ciudad, el Smart #1 Pro se siente en su elemento. Su tamaño compacto facilita maniobras y estacionamientos, mientras que la agilidad del motor eléctrico permite arrancar y moverse con precisión en el tránsito. La experiencia se potencia con la posibilidad de cargarlo en casa, siempre que se cuente con cochera y la instalación eléctrica adecuada, lo que simplifica la rutina diaria y reduce la dependencia de estaciones públicas.

Este SUV eléctrico se comercializa con un equipo domiciliario para recarga, un cargador portátil y cables compatibles con estaciones públicas, facilitando la carga en diferentes escenarios. Sin embargo, para quienes no tengan acceso a un punto de carga propio, la experiencia puede depender mucho más de la infraestructura pública disponible.