MG lanza su nueva SUV en Argentina: un precio que hace temblar a la competencia

Este modelo cuenta con tecnología híbrida, confort y seguridad para competir en un segmento cada vez más demandado.

MG desembarcó en el mercado argentino con su nueva HS Hybrid+, una SUV mediana que completa la oferta de la marca en el segmento C. Este modelo, importado desde China, se suma a los ya conocidos MG3 y MG ZS, y promete combinar tecnología híbrida, confort y seguridad para competir en un nicho cada vez más demandado.

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La mecánica de la HS Hybrid+ combina un motor naftero 1.5 turbo de 140 caballos y 230 Nm con un motor eléctrico de 135 kW, alimentado por una batería refrigerada de 1,8 kWh. En conjunto, entregan una potencia combinada de 221 caballos y 340 Nm de torque. La caja automática DHT y la tracción delantera permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 190 km/h.

Una de las grandes ventajas del sistema híbrido es que no requiere conexión a una fuente externa para recargar la batería, que se carga automáticamente durante la conducción. Esto otorga una autonomía de hasta 995 kilómetros, con un consumo homologado de 5,5 litros cada 100 km según el ciclo WLTP, ideal tanto para la ciudad como para viajes largos sin preocupaciones.

La versión Luxury esta disponible en Argentina a un precio de 33.900 dólares.

Cuanto cuesta el nuevo SUV MG HS Hybrid+

En seguridad, la MG HS Hybrid+ logró la máxima calificación de 5 estrellas en Euro NCAP. La versión Luxury, disponible en Argentina desde octubre de 2026 a un precio de 33.900 dólares, incluye un completo paquete MG Pilot con control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de punto ciego y advertencias de colisión frontal y trasera.

Además, equipa seis airbags, frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión en neumáticos y anclajes ISOFIX traseros, priorizando la protección en todo tipo de trayectos.

El interior destaca por su confort y conectividad, con dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas (una para instrumentos y otra para multimedia), navegación satelital y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También ofrece cargador inalámbrico para smartphones, puertos USB tipo C y un sistema de sonido con ocho parlantes.

Los asientos delanteros son calefaccionados y ventilados, con ajuste lumbar y memoria para tres configuraciones, además de regulación eléctrica para conductor y acompañante. Otros detalles de confort incluyen climatizador, volante multifunción revestido en cuero, acceso sin llave con encendido por botón y techo panorámico corredizo. En cuanto a dimensiones, la HS Hybrid+ mide 4.670 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.663 mm de alto. Su distancia entre ejes de 2.765 mm garantiza un espacio interior cómodo, complementado por un baúl de 441 litros con apertura y cierre eléctricos para mayor practicidad.

El diseño exterior incorpora llantas de aleación de 19 pulgadas, faros full LED con luces diurnas y espejos eléctricos calefaccionados y rebatibles, que suman a su estética moderna y funcional.