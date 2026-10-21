Qué fue el 7 de Oro, el Chevrolet que se convirtió en leyenda del Turismo Carretera

Entre los numerosos autos que construyeron la historia del Turismo Carretera, pocos alcanzaron el nivel de reconocimiento del denominado “7 de Oro”. La recordada Chevy conducida por Roberto Mouras se transformó en uno de los grandes símbolos de Chevrolet y quedó asociada a un récord que, medio siglo después, todavía permanece vigente.

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La historia se remonta a 1976.

Mouras, nacido en Carlos Casares, formaba parte del equipo respaldado por los concesionarios de General Motors, mientras la preparación de su auto estaba en manos de Jorge Pedersoli y Omar Wilke.

El piloto utilizaba el número 7, correspondiente a la posición en la que había terminado el campeonato anterior.

Pero al comienzo de aquella temporada el auto todavía no era dorado.

De una Chevy roja al 7 de Oro

Mouras consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera el 9 de mayo de 1976, en la Vuelta de Bahía Blanca.

Después ganó en Las Flores y nuevamente en Olavarría.

Las tres victorias fueron conseguidas con la Chevy pintada de rojo.

Todo cambió para la siguiente parte del campeonato.

La marca de whisky Old Smuggler se convirtió en uno de los principales patrocinadores y el auto recibió su característica decoración dorada.

El número 7 negro sobre los laterales, combinado con aquella carrocería, provocó que rápidamente comenzara a ser conocido como el “7 de Oro”, nombre que además remitía a la tradicional carta de la baraja española.

Y las victorias continuaron.

El récord que nadie pudo superar

Ya con su aspecto dorado, Mouras ganó en Laboulaye, San Miguel del Monte y otra vez en Olavarría.

De esta manera llegó a seis victorias consecutivas durante 1976.

La secuencia comenzó el 9 de mayo en Bahía Blanca y terminó el 10 de octubre en Olavarría.

Cincuenta años después, ningún otro piloto consiguió superar esa cantidad de triunfos consecutivos en el Turismo Carretera.

Sin embargo, ocurrió algo llamativo: semejante dominio no alcanzó para quedarse con el campeonato.

El título de 1976 fue para Héctor “Pirín” Gradassi, representante de Ford, mientras que Mouras terminó como subcampeón.

¿Qué pasó con el auto?

La historia del vehículo continuó después de los años de Mouras.

El piloto consiguió ocho victorias con aquella Chevy durante su etapa al volante y, hacia fines de 1978, el auto pasó a manos de Juan Alberto Occhionero.

El piloto de Necochea también logró ganar carreras con él y terminó tercero en el campeonato 1979/80.

Pero el final del auto original fue muy diferente.

Durante una competencia en Tandil, Occhionero sufrió un fuerte accidente contra los árboles y el vehículo quedó prácticamente destruido.

Algunos de sus componentes pudieron conservarse y posteriormente fueron entregados al Museo Roberto Mouras, en Carlos Casares, donde se reconstruyó una réplica que mantiene viva su imagen.

El 7 de Oro nunca consiguió un campeonato, pero terminó logrando algo posiblemente más difícil: transformarse en uno de los autos inmediatamente reconocibles de toda la historia del automovilismo argentino.

Su carrocería dorada, el enorme número 7 y, sobre todo, aquellas seis victorias consecutivas con Roberto Mouras terminaron convirtiéndolo en una pieza inseparable de la historia del Turismo Carretera.