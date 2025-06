Kim Novak recibirá el premio a la trayectoria en el Festival de Venecia

FILE PHOTO: Novak poses for photographers at a ceremony in Hollywood

Kim Novak, una diva de Hollywood de las décadas de 1950 y 1960 que protagonizó "Vértigo", de Alfred Hitchcock, será galardonada con el premio a su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia de este año, informaron el lunes los organizadores. Novak es conocida por su papel protagonista en el thriller psicológico de 1958, pero también tuvo apariciones notables en clásicos como "Bésame, tonto", de Billy Wilder, así como en "Picnic" y "El hombre del brazo de oro". La actriz, de 92 años, recibirá el llamado León de Oro por "haberse convertido inadvertidamente en una leyenda de la pantalla", dijo en un comunicado el director artístico del festival, Alberto Barbera. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE "Kim Novak fue uno de los iconos más queridos de toda una era del cine de Hollywood, desde su auspicioso debut a mediados de la década de 1950 hasta su prematuro y voluntario exilio de la jaula dorada de Los Ángeles poco tiempo después", dijo Barbera, que la calificó de independiente e inconformista. El documental "Kim Novak's Vertigo", del director de cine suizo-estadounidense Alexandre Philippe, realizado en colaboración con la actriz, se estrenará en el festival para acompañar al premio, dijeron los organizadores. "Estoy muy, muy emocionada por recibir el prestigioso León de Oro de un festival de cine tan respetado. Ser reconocida por mi obra en este momento de mi vida es un sueño hecho realidad", dijo Novak en el comunicado. La edición 82 del Festival de Venecia se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025. Werner Herzog, el veterano director alemán de "Fitzcarraldo", también recibirá este año el León de Oro a la Trayectoria. El cartel de películas en concurso se dará a conocer en julio. Con información de Reuters