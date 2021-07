Paula Trapani reveló un drama familiar con sus hijos: "A veces he tirado la toalla"

La periodista reveló una interna familiar en Nosotros a la mañana que enfrenta todos los días con sus hijos, algo que comparte con otras madres, según contó.

No es una novedad que a muchos adolescentes no les gusta bañarse todos los días, algo que le toca vivir en primera persona a Paula Trapani que reveló en Nosotros a la mañana el drama familiar que sufre con sus hijos respecto a este tema. "Yo a veces he tirado la toalla con mis hijos, que no se quieren bañar todos los días. A muchas madres les debe pasar", aseguró la periodista ante una Sandra Borghi horrorizada.

Los reconocidos actores estadounidenses Ashton Kutcher y Mila Kunis contaron que solo bañan a sus hijos cuando ven que están sucios. Mientras la actriz explicó que adoptó un enfoque más relajado en cuanto a las duchas porque creció sin agua caliente, Kutcher reveló que diariamente solo se lava las axilas y la entrepierna. "Yo nunca fui esa madre que duchaba a mis hijos recién nacidos", comentó Kunis. Una información que no solo generó revuelo en las redes sociales sino también en Nosotros a la mañana.

"¡Está bueno bañarse a veces, eh!", bromeó el Pollo Álvarez generando las risas de todo el estudio. "Igual, ellos reconocen algo, que muchos también hacen y no lo cuentan públicamente, yo a veces he tirado la toalla con mis hijos, que no se quieren bañar todos los días", confió Paula Trapani a la vez que aventuró que es algo que también le sucede a otras madres.

"Lo hablo mucho con otras mamás. Muchas veces no se bañan todos los días y tranzamos. Si hoy no hizo deporte, bueno, que se bañe mañana", continuó Trapani ante una Sandra Borghi sorprendida que quiso saber si sus hijos se bañaban todos los días. La ex Hay que ver le retrucó preguntándole a la conductora si sus hijos sí se bañaban diariamente, algo que respondió de forma tajante: "Los mato si no se bañan todos los días". El Pollo Álvarez se metió en la polémica y dio a entender que estaba del lado de Trapani.

"Yo tengo la rutina en casa que a los 8, todos al baño. Vamos en escala", detalló Borghi sobre cómo encara el control diario de la higiene de sus hijos. "Hay que irse a dormir limpio”, continuó la conductora, un poco tensa por el debate que se había generado en el programa y terminó asegurando que cambia los pijamas "día por medio". "¡Bueno, está bien! ¡Ashton y Mila no piensan lo mismo!”, buscó calmarla el Pollo Álvarez.