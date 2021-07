El drama que vivió Noelia Marzol cuando nació su hijo: “Muy angustiante”

La celebridad se expresó en una entrevista sobre el mal momento vivió junto con su pareja, debido a la salud de su primogénito.

Noelia Marzol no pudo ocultar su angustia al relatar cómo fueron las primeras semanas de vida de su hijo.

La bailarina Noelia Marzol se explayó sobre cómo fue la llegada de la maternidad a su vida y relató un duro momento que debió atravesar, en relación a la salud de su hijo. El pequeño llamado Donatello nació el 23 de mayo pasado como fruto de la relación de la celebridad con el jugador de fútbol que desarrolla su carrera en el Quilmes Atlético Club, Ramiro Arias. En su descargo, la estrella de Sex dejó en claro que el bebé debió estar un tiempo en neonatología y reveló cuán traumática fue para ellos esa experiencia.

“Yo estuve activa durante el embarazo, no estuve cansada. Para mí fue impresionante y súper recomiendo la actividad física. Más allá de que muchos dijeron que mi bebé nació prematuro por la actividad física y porque trabajaba”, reveló Marzol en Los Ángeles de la Mañana, en alusión a la manera en que eligió transitar la gestación de su hijo y siguió: “Eso no es real. De hecho, en la neo, había un montón de padres con hijos prematuros y ninguno había hecho actividad física antes”.

Luego, en referencia al tratamiento que debió recibir el entonces recién nacido, la exsecretaria de los programas de Marley contó: “Fueron veinte días de neo, porque mi bebé, a parte de haber nacido prematuro, tuvo otro tema mucho más grave y estuvo a punto de pasar al otro lado”. Ante el desconcierto y la congoja de todos los presentes en el estudio de LAM, la celebridad se declaró incapaz de continuar con su crudo relato: “Ya no sé ni cómo decirlo, es realmente muy angustiante. Yo no voy a hacerlo público. Ahora no viene al caso, pertenece a su historia, y si él alguna vez cuando sea grande lo contará”.

Noelia Marzol y las críticas que recibió por hacer ejercicio durante el embarazo

Además, Marzol hizo alusión a los comentarios destructivos que recibió por cómo llevó su embarazo y aseguró que ninguno le hizo mella, ya que su mente estaba enfocada en su hijo en un 100%. “En esos días ni veía nada, era una secuencia horrible volver a casa sin el bebé ni la panza. Estaba completamente en otro mundo, no me importaba absolutamente nada”, remató la bailarina.

“Siento que muero”

Cuando Marzol salió de su casa para trabajar, por primera vez después del nacimiento de su hijo, expresó en sus redes sociales cuán grande era el sentimiento de culpa y angustia que la invadía. “Voy a trabajar dos horas y siento que me voy a morir. Siento que me estoy muriendo y eso que se lo estoy dejando a mami. ¡Ay, Dios! Sentir que muero no es metáfora. Es literal”, escribió la celebridad ante los cibernautas.