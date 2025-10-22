Nadie Nos Vio Partir es la serie más vista de Netflix en este momento.

Una serie mexicana dirigida por una cineasta argentina es lo más visto en Netflix, por su cautivadora historia que emociona a los usuarios. Se trata de Nadie Nos Vio Partir, basada en la novela homónima de la escritora Tamara Trottner, basada en hechos reales.

Lucía Puenzo es la artista audiovisual que dirigió esta entrega de Netflix, estrenada el pasado 15 de octubre en la plataforma de la N roja. La serie es un drama cargado de tensión que combina el suspenso propio de un thriller familiar con un trasfondo social y cultural.

En el México de los años 60, Nadie Nos Vio Partir sigue a Valeria Goldberg (Tessa Ía), una joven perteneciente a la alta sociedad de la comunidad judía-mexicana, cuya vida da un giro abrupto cuando su esposo, Leo Saltzman (Emiliano Zurita), decide vengarse de lo que considera una traición. Impulsado por los celos y el deseo de venganza, Leo decide alejarse junto a sus hijos, Tamara e Isaac, rompiendo el equilibrio familiar. A partir de ese momento, Valeria emprende una búsqueda desesperada que la enfrenta no solo a su esposo, sino también a las estructuras sociales y culturales que la rodean, en una historia donde el amor maternal, la resiliencia y el dolor se entrelazan con fuerza.

"Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Basada en una historia real", reza la sinopsis oficial de esta serie en Netflix, desde donde la definen como un drama y la colocaron en la sección "apta para mayores de 13 años".

Escena de Nadie Nos Vio Partir.

Elenco completo de la serie Nadie Nos Vio Partir, disponible en Netflix

Tessa Ia es Valeria Goldberg.

Emiliano Zurita es Leo Saltzman.

Juan Manuel Bernal es Samuel Saltzman.

Alexander Varela es Isaac Saltzman.

Marion Siro es Tamara Saltzman.

