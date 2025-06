Un filme español disponible en Netflix arrasa en Argentina.

Netflix es una de las plataformas de series y películas más utilizadas a nivel mundial, a pesar de la gran cantidad de competencias que le aparecieron en los últimos años. De ese modo, un nuevo filme español que está en auge en esa plataforma tiene resonancia mundial por su atrapante historia.

Se trata de La Viuda Negra -en inglés, A Widow's Game-, un filme dirigido por el español Carlos Sedes y llevado a cabo por Bambú Producciones, también española. La película es un drama criminal estrenado el pasado 30 de mayo que tiene 122 minutos de duración y está en el top 10 de Netflix Argentina esta semana.

La trama del filme se basa en un asesinato real ocurrido en 2017, cuando un ingeniero fue apuñalado en un taller mecánico en España; las heridas le dañaron los pulmones y el corazón, por lo que la muerte fue inmediata. "En un aparcamiento de Valencia aparece el cadáver de un hombre con siete puñaladas. Todo apunta a un crimen pasional", comienza la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película.

"El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año", concluye el resumen sobre la trama redactado por las autoridades de la plataforma de la N roja.

Reparto de La Viuda Negra en Netflix

Ivana Baquero como María Jesús Moreno Cantó (Maje)

Tristán Ulloa como Salva Rodrigo

Carmen Machi como Eva Torres

Joel Sánchez como Daniel

Álex Gadea como Antonio

Pablo Molinero como Turrientes

Pepe Ocio como Bernardo

Ramón Ródenas como Javier Gil

Amparo Fernández

Miquel Mars

La Viuda Negra

La palabra de Ivana Baquero, protagonista de La Viuda Negra

"Me moría de ganas de volver. Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar otra vez en España. Estaba inmersa en otro proyecto cuando me llegó esta prueba y tuve que hacer un croquis tremendo para poder empezar. No podía dejar pasar la oportunidad", comentó la actriz sobre su protagónico en La Viuda Negra, disponible en Netflix desde el 30 de mayo en diálogo con Vogue. Y siguió: "No conocía esta historia. Es curioso porque toda la gente con la que hablo sí parece conocer el caso, fue algo muy mediático. El juicio pasó algo más desapercibido porque se dio durante el covid. Cuando me llegó la prueba me puse a investigar. Entré con cero información y a lo mejor resultó beneficioso porque no me contaminé a la hora de enfrentarme al material que Ramón Campos, y Carlos Sedes querían que me aprendiera. Al final no es más que una ficción".

Quién es Ivana Baquero

Se trata de una actriz nacida en Barcelona en 1994 que ganó un Premio Goya con solo 12 años por el filme El laberinto del fauno (2007). En 2009 participó el filme estadounidense The New Daughter, donde compartió elenco con Kevin Costner y en 2014 fue parte de El club de los incomprendidos. Entre algunos de los galardones que tiene en su haber, se destacan un ACE, un Turia Awards y un Saturn Awards.