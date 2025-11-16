Impacto por la nueva misión no tripulada de la NASA a Marte

La misión de la NASA se lanzó a bordo de un cohete New Glenn de Blue Origin.

El último jueves 13 de noviembre de 2025, Blue Origin, la compañía espacial liderada por Jeff Bezos, concretó un lanzamiento histórico desde Cabo Cañaveral, Florida. Su cohete New Glenn despegó con éxito llevando a bordo dos naves gemelas de la NASA, llamadas "Blue" y "Gold", que formarán parte de la misión Escapade destinada a Marte.

Este despegue no solo marcó un paso crucial para la exploración del Planeta Rojo, sino que también significó un gran avance tecnológico para Blue Origin. La empresa logró aterrizar con precisión el propulsor del cohete sobre una plataforma flotante, una maniobra que hasta ahora solo SpaceX había conseguido con cohetes de clase orbital.

El lanzamiento estuvo demorado por varios días debido a condiciones meteorológicas adversas tanto en la Tierra como en el espacio. La NASA indicó que una "actividad solar muy elevada" generó riesgos para las naves, sumado a problemas técnicos que motivaron retrasos el mismo día del despegue. Sin embargo, a las 15:55 hora local, el New Glenn finalmente partió rumbo a su misión.

La misión Escapade tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte para preparar futuras exploraciones humanas. Según Joseph Westlake, heliofísico de la NASA, las naves "Blue" y "Gold" primero se posicionarán en una "órbita de estacionamiento benigna y segura" para realizar mediciones del clima espacial cerca de la Tierra.

Luego, cuando la alineación planetaria sea ideal en otoño de 2026, las naves recibirán un impulso gravitacional que las impulsará hacia Marte, con llegada prevista en 2027. Este tipo de lanzamiento podría revolucionar la frecuencia de misiones a Marte, permitiendo viajes fuera de la ventana tradicional que ocurre cada dos años aproximadamente.

El mensaje de Elon Musk

El éxito de Blue Origin llegó en un contexto de fuerte competencia con SpaceX, la empresa de Elon Musk. Incluso Musk reconoció el logro en redes sociales: "¡Enhorabuena, @JeffBezos y al equipo de @BlueOrigin!". Este avance podría influir en la carrera por la exploración lunar que la NASA también tiene en marcha, con próximas licitaciones para misiones en la Luna.

Blue Origin no solo amplía las posibilidades de la exploración interplanetaria, sino que también demuestra que la reutilización y recuperación de componentes clave de cohetes son cada vez más factibles, abriendo la puerta a una era más accesible y frecuente en los vuelos espaciales.