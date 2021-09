Residente criticó a J. Balvin por llamar a boicotear los Grammy: "Tu música es como un carrito de hot dog"

El músico colombiano llamó esta semana a boicotear los premios Grammy y el ex Calle 13 lo destrozó con un video que explotó en las redes.

Residente, el ex Calle 13 y cantautor puertorriqueño, publicó ayer un video en sus redes sociales en el que se dirige a su colega J. Balvin en duros términos. Es que el músico colombiano llamó esta semana a boicotear los premios Grammy porque considera que esos galardones están contra el reggaetón, ya que no recibió ninguna nominación.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan, que estoy dolido”, escribió Balvin desde sus redes sociales sobre la ceremonia que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena.

Residente, ante esta actitud, decidió subir a su cuenta de Instagram un video en el que se dirige a Balvin (a quien llama por su nombre, José) y cuestiona su actitud. Le dice que debería esforzarse más en escribir canciones y que su música es como “un carrito de hot dog” en busca de “estrellas Michelin”, distinción que reciben los mejores restaurantes del mundo.

“José, tienes que entender, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar. Pero cuando quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, le dice.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Ayer vi que nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, explica el puertorriqueño.

Además, Residente señala que son varios los músicos candidatos a un premio en ese género. “¿Por qué a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados? Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios, que celebren la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, le vuelve a destacar a Balvin.

Residente, por otra parte, le comenta al colombiano en su descargo que el año pasado ya había sido parte de los Grammy y especula con que su enojo viene desde esa época: “Como de las trece nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. No sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”.

El video estuvo online solo unas horas en la sección Historias de Instagram de la cuenta de Residente, no obstante, fue republicado por otro usuarios lo que originó millones de vistas y que sea considerado uno de los más vistos en Twitter. En tanto, el tuit de Balvin en contra de los Grammy fue dado de baja por el mismo músico.