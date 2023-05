Por qué se separó Tan Biónica: la historia de la banda liderada por Chano Charpentier

La banda se convirtió rápidamente en uno de los emblemas del rock pop argentino. Sin embargo se vio envuelta en numerosos conflictos, hasta que finalmente decidieron distanciarse. Todo sobre la separación.

La banda argentina Tan Biónica, liderada por Chano Charpentier, anunció su separación en 2016, y recientemente, el cantante ha explicado los motivos detrás de la decisión. En una entrevista en el programa Morning Time, Chano explicó que el grupo estaba "mal anímicamente" y "confundido" cuando decidió separarse. Afirmó que no participó en la decisión de separar la banda y se sintió dejado afuera, a pesar de que había compuesto todas las canciones y dejado todo en cada show. Chano aseguró que la separación no fue una traición sino una "estupidez" y que él no extraña a Tan Biónica.

La historia de Tan Biónica y su último encuentro

Tan Biónica se formó en Buenos Aires en 2002 y estaba compuesta por Chano, Seby Seoane, Bambi Moreno Charpentier (hermano de Chano) y Diego Lichtenstein. La banda se hizo conocida por su estilo musical único y por compartir cartel con artistas de la talla de Babasónicos, Catupecu Machu, Kevin Johansen, Miranda! y El Otro Yo. En 2004, la banda lanzó su primer EP, "Wonderful Noches", que incluía el corte de difusión "Veneno", lo que les permitió participar en el Quilmes Rock 2004 y cerrar el año en un colmado Teatro Regina.

En 2007, Tan Biónica lanzó su primer álbum, "Canciones del Huracán", que contenía 13 nuevas canciones y una versión de "Queso Ruso", un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El primer corte de difusión fue "Arruinarse". En 2010, la banda lanzó "Obsesionario", que se agotó rápidamente y los obligó a lanzar una reedición en 2011. Los primeros cortes de difusión fueron "Beautiful" y "Ella". También en 2010, la banda reeditó sus dos trabajos anteriores, "Wonderful Noches" y "Canciones del Huracán".

Chano calificó la separación como una "estupidez".

En junio de 2012, Tan Biónica se presentó en el Estadio Luna Park para despedir su "Obsesionario Tour" y antes había tocado en el festival Rock In Río, edición Lisboa, Portugal. En mayo de 2013, la banda lanzó su cuarto álbum, "Destinología", con los cortes de difusión "Ciudad Mágica" y "La Melodía de Dios", celebrando los 12 años de trayectoria de Tan Biónica. En agosto de 2014, el grupo lanzó "Tus Horas Mágicas", la cortina de la tira televisiva "Viudas e Hijos del Rock and Roll", que homenajeaba a Viuda e Hijas de Roque Enroll.

A pesar de su éxito en Argentina y en otros países de habla hispana, Tan Biónica decidió separarse en 2016. Aunque la separación fue difícil para los fans, la música de Tan Biónica sigue siendo muy valorada y recordada en la escena musical argentina, que ve feliz el regreso anunciado por la banda en el Lollapalooza 2023.