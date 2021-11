Nahuel Pennisi habló de Nicki Nicole y sorprendió a todos: "Es muy particular"

Inesperadas declaraciones del cantante. Nahuel Pennisi le dedicó palabras al arte que hace Nicki Nicole con su música. También opinó de María Becerra.

En la 22º entrega de los Latin Grammy, uno de los artistas argentinos que arribó a Las Vegas como representante nacional fue Nahuel Pennisi. El cantante intercambió palabras con otros colegas y se mostró contento de poder formar de esta fiesta importante para él.

Consultado por Gente, Nahuel Pennisi aseguró: "Los Latin Grammy significan mucho para mí. Creo que es una fiesta gigante de la música latina y la verdad que estar acá es una alegría muy grande. Representar a la Argentina con tantos nuevos exponentes que tenemos ¡estamos esperando que se dé lo mejor!. Aprovecho para disfrutar, conocer y saludar a colegas y amigos".

Por otra parte, y sorprendiendo a todos, Nahuel Pennisi no tuvo problemas al ser consultado sobre la música que proponen sus colegas María Becerra y Nicki Nicole, totalmente diferentes a lo que él pregona en el escenario: "Es un estilo que estoy aprendiendo a conocer y a disfrutar. Me gustan muchas cosas de esta nueva música. Creo que María Becerra tiene un poder muy grande con sus canciones y Nicki Nicole, es muy versátil, tiene una voz muy particular, muy linda. Está buenísimo que tengan un lugar en la música. Se está armando algo lindo que tiene muy buen presente e imagino que mayor futuro".

"Yo creo que el latino tiene algo que los demás países no. Tiene muchas emociones, nosotros somos de demostrar más lo que sentimos con la música, nos metemos más en el corazón de la canción y somos de disfrutar mucho los momentos. Las Vegas no solo es la ciudad de las películas, sino que es un templo de la música", cerró Nahuel Pennisi.

