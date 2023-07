Los Nocheros le dieron la peor noticia a Kike Teruel

Mario Teruel, hermano de Kike, confirmó una noticia de último momento para Los Nocheros. La revelación del grupo de folklore.

Los Nocheros se encuentran en un momento importante de transición luego de la salida definitiva de Kike Teruel del mítico grupo musical de folklore. Mario Teruel, su hermano, realizó un sorpresivo anuncio en una entrevista reciente a pocas semanas de haberle hecho la despedida en un show realizado en el Movistar Arena.

El 30 de junio, Los Nocheros dieron un show muy especial en el Movistar Arena: fue la despedida de Kike Teruel, quien tomó la decisión de abandonar la banda después de 40 años de actividad. En este contexto, Mario Teruel brindó declaraciones. "Lógicamente que lo vamos a extrañar a mi hermano, su rol dentro del grupo era importante, tanto en lo vocal como en lo musical, pero la familia ‘nochera” debe continuar, tenemos todos los fundamentos para seguir ofreciendo un show impactante", sostuvo en diálogo con Diario El Tribuno.

A pesar de las especulaciones que aseguraban que Los Nocheros iban a tener un impasse por la salida del exjurado de Talento Argentino, Mario Teruel reveló qué planean hacer. "Seguiremos en condición de trío. Además, tres voces nos apoyarán en calidad de coro. Así será la formación actual, con un espectáculo que mantendrá el nivel que siempre llevamos a cualquier parte del mundo", sostuvo.

Habrá nuevos integrantes en el grupo de folklore: Jimena Teruel la hija de Mario; Santino, su nieto; y la cantante sanjuanina Ania Banchic. "Contamos con dos primeras voces que nos permite realizar los arreglos necesarios para sonar con el mismo estilo que marcamos durante más de tres décadas", agregó el cantante.

Por qué se fue Kike Teruel de Los Nocheros

Kike anunció públicamente su alejamiento de Los Nocheros el 22 de enero pasado, previo a la presentación del grupo en el Festival de Cosquín y de otras citas folclóricas de verano, en lo que se preveía sería una manera de cerrar esa etapa. El charanguista, guitarrista y cantante nacido el 9 de mayo de 1965 en la ciudad de Salta, asevera que su alejamiento “es una determinación totalmente personal que es una decisión de vida por lo que el entorno de la vida artística conlleva”, y añade: “Es a esa parte a la que renuncio de alguna manera”.

"Quiero llegar sano y salvo a la edad que me permita la vida. Lo que me cansó fueron los tiempos muertos en los viajes, en los hoteles, yendo y viniendo, que me hicieron ser un padre ausente durante mucho tiempo y mi familia se tuvo que acomodar a mí, pero mi necesidad es llegar a mi casa entero", sostuvo. Y agregó: "No quiero volver destruido, y porque considero que mi misión de cantar ya está cumplida".

Kike Teruel se despidió de Los Nocheros con una frase que nadie esperaba: "Mi voz"

Kike Teruel le dijo chau a Los Nocheros después de 40 años vida dedicada a la música. Es por eso que para despedirlo de la mejor manera, brindaron un recital en el Movistar Arena en la noche del viernes 30 de junio que estuvo cargado de emociones encontradas no solo en el público, sino también en el músico de 58 años, quien frenó el recital para dar unas palabras que sorprendieron a todos.

Los Nocheros le dieron el adiós a Kike Teruel mientras continuarán con sus actividades artísticas. En el show que realizaron en el Movistar Arena hubo muchos invitados para hacer una despedida perfecta, como Soledad Pastorutti, Marcela Morelo, Los Tekis, entre otros. En un momento del espectáculo, el artista salteño tomó la palabra.

"Mi corazón y mi voz se quedan con ustedes. Quería que empiece pero no quiero que termine", expresó visiblemente emocionado frente a un público que se rompió en aplausos y gritos. La nostalgia se hizo presente en el recital, teniendo en cuenta que Kike Teruel le dedicó 40 años a Los Nocheros siendo uno de sus miembros que más trascendió, ya que estuvo en el mundo de la televisión como jurado de Talento Argentino por Telefe.

A través de un posteo realizado en sus redes sociales, la banda compartió unas imágenes de la fiesta que se vivió en el Movistar Arena con un mensaje dirigido a su ahora exintegrante. "¡Qué noche! Show mágico. Todavía no tenemos palabras para describir lo que vivimos, una mezcla de emociones y sensaciones inolvidables. Siempre, vayas a donde vayas, acá vamos a estar", escribieron dejándole la puerta abierta al músico.