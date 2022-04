Lali vuelve a tocar en vivo en el Luna Park, después de tres años: "Mamita"

Después de tres años de estar fuera de los escenarios, la cantante vuelve con todo, y trae el "Disciplina Tour" a Buenos Aires.

Lali Espósito había anticipado que hoy a las 19 horas iba a hacer un vivo a través de su cuenta oficial de Instagram para dar un anuncio imperdible. Es por eso que los fanáticos empezaron a hacer infinidad de memes expresando la ansiedad que tenían de escuchar qué era lo que tenía para contar la artista y allí reveló su vuelta a los escenarios.

Sin que nadie se viera venir semejante noticia, Lali anunció que, después de 1160 días, vuelve a tocar en vivo. El primer show del "Disciplina Tour" va a ser nada más ni nada menos que en el Luna Park, donde hace más de tres años que no se presenta. Entre pandemia y retrasos por las fechas, esa situación se extendió aún más. "Tocar en vivo es lo más importante del mundo para mi", expresó la artista.

La fecha elegida para el recital es el 23 de junio y las entradas ya están a la venta. La artista reveló: "El show más sexy de tu vida va a ser, no lo vas a poder creer", y animó a sus seguidores a que vayan con un look jugado, fiel a su clásico sentido del humor, la cantante dijo que el que no se ponga lo más "zarpado" que encuentre en su placard se va a quedar afuera del show.

"Va a ser la fiesta de Buenos Aires", afirmó Lali Espósito para definir el show que está preparando con todo su equipo. Como si eso fuera poco, agregó: "El que venga el 23 de junio al Luna Park va a ver el mejor show de su vida, esto es pop, mamita". La actriz dejó en evidencia que está preparando su regreso a los escenarios con bombos y platillos.

Los fanáticos comentaban en el vivo que seguramente van a tener que agregar una nueva fecha, ya que las entradas se van a agotar con rapidez. Por su parte, Lali llevó tranquilidad y les dijo que el Luna Park es grande, por lo que está confiada con la capacidad. Sin embargo, es más que probable que los fans estén en lo correcto, ya que suelen viajar desde el interior del país para verla en vivo.

Lali Espósito grabó el vivo desde el motorhome, ya que actualmente se encuentra en España, grabando la próxima temporada de "Sky Rojo", serie que puede verse en Netflix y fue un éxito rotundo. Este proyecto tendrá a la artista un tiempo más en Europa filmando y luego volverá al país para encargarse de lleno de su show en el Luna Park.