Lali Espósito le respondió a un fan en las redes y se volvió viral por lo que dijo: "No sean irrespetuosos"

Lali Espósito sorprendió con su respuesta a un seguidor de redes sociales.

Lali Espósito es una cantante súper activa en las redes sociales y siempre se caracterizó por su cercano vínculo con la gente que la sigue, desde su etapa como chica Cris Morena. En ese sentido, la cantante nunca perdió su contacto con sus fans y recientemente le respondió a uno de ellos, quien se pronunció de manera crítica sobre el equipo de la artista.

Todo comenzó cuando una cuenta fan de Lali compartió una captura de pantalla de una comunicación vía Zoom del equipo de Espósito, en pleno armado de los shows para sus fechas en el Estadio Vélez Sarsfield. Lo que molestó a la cantante fue el comentario que otro fan suyo compartió en alusión a su staff, en referencia a que solo una persona trabajaría para el crecimiento de la artista.

"De los de ahí, mamá Denise es la única que hace bien su trabajo", en alusión a la coreógrafa de la intérprete de hits como Fanático, Boomerang y Disciplina. Por su parte, Espósito vio ese tweet y no dudó en responderle, ya que sintió que desprestigiaba el trabajo del resto de los miembros de su team, y escribió: "Shhhh no no... no sean irrespetuosos y no me traten de artista plastiko que no elige decide y crea. Los quiero".

Ante la inesperada respuesta de la cantante, un usuario aludió al enojo de la artista y ésta aclaró: "Jajaja no. Pero no me cabe que sean irrespetuosos con gente que respeto, quiero y que trabaja a la par codo a codo conmigo full. Y sobre todo gente que yo elijo".

La reflexión de Lali Espósito tras los dichos de Milei en su contra

La artista dialogó con su novio Pedro Rosemblat en Gelatina y allí aludieron a los dichos de Javier Milei en su contra en reiteradas oportunidades, después de que ella posteara en su cuenta de Twitter "Qué peligroso, qué triste", cuando La Libertad Avanza ganó en la PASO 2023. "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", sostuvo en alusión a su tweet. Y sumó: "Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien".

"Y enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo o con María Becerra, y nunca se expresó así con algún compañero varón que hizo declaraciones en su contra. Jode que sea una mina que se expresa. Y también necesitan colocarte en un lado, y me dicen kirchnerista, ellos no pueden creer que me exprese y diga que me parece peligroso y triste lo que hace. No tiene sentido colocarme a mí como la enemiga, yo soy una ciudadana que puede opinar", agregó su descargo Lali. Y siguió: "Es grave que violencia baje desde el primer mandatario, eso es feo. Pero que me 'bardeen' unos pibes en Twitter... la verdad que no me pasa nada".