La estrella del folklore que coquetea con lanzarse a la política: "Me quiero preparar"

Una figura importante del folklore argentino se postuló para incursionar en la política. El músico que sorprendió a más de uno con su declaración.

Uno de los artistas más importantes del folklore argentino realizó una revelación que dejó atónitos a sus seguidores. El intérprete de la música popular que tiene más de 40 años de carrera utilizó sus redes sociales para ventilar que va a incursionar en el mundo de la política.

Se trata de Kike Teruel, quien se retiró de la música tras 40 años de vida artística y su última aparición en los escenarios fue el viernes 30 de junio, cuando Los Nocheros tocaron en un Movistar Arena colmado de gente. El cantante hizo un vivo en su cuenta oficial de Instagram el 22 de enero para interactuar con su público y si bien ya pasó un tiempo de eso, el video volvió a reflotarse en las redes sociales.

"Mi decisión de retirarme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos. Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien", expresó Kike. Con este testimonio dejó en claro que su trabajo con la música ya está terminado.

En este sentido, el exintegrante de Los Nocheros se mostró abierto para incursionar en otro ámbito del arte como el teatro, más teniendo en cuenta que un productor se contactó con él para hacer temporada en Mar del Plata. A pesar de esta información, todavía no hay nada confirmado.

De todos modos, lo que más resonó del vivo de Instagram es su apertura para trabajar en política. "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse", confesó. De hecho, en julio de 2023 dialogó con Infobae y dijo que sueña con ser gobernador de Salta, provincia de donde es oriundo.

El anuncio de un histórico del folklore que sacude a la música popular: "Tengo en la voz"

El mundo del folklore está en pleno furor debido al anuncio reciente de una de sus figuras, quien realizó un posteo a través de sus redes sociales. El intérprete de la música popular que cuenta con 30 años de trayectoria se sinceró con su público y habló sobre su futuro en el arte a través de un extenso texto.

Es común que cada artista realice distintos tipos de anuncios vinculados a su música mediante las redes sociales, pero en este caso hubo una repercusión mayor. Esto se dio porque el protagonista en cuestión es un cantante y guitarrista que tiene un largo recorrido en este rubro.

Se trata de Jorge Rojas, el exintegrante de Los Nocheros que hace años se encuentra en su faceta solista y acaba de lanzar un nuevo disco llamado Principio y Destino. El intérprete del género folklore trató de reflejar la conexión con sus raíces y su vasta trayectoria a través de 14 canciones que movilizaron a sus seguidores.

"He vuelto a ser una copla en los caminos polvorientos, mensajero de las cosas y sentires de mi pueblo, tengo en la voz colores que van pintando ese cielo, el que cobija mi esencia, mi identidad y mi anhelo", expresó mediante su cuenta oficial de Instagram. Y concluyó: "Con una alegría inmensa les compartimos estas canciones que son el testimonio del amor por el lugar que me vio nacer ¡Ojalá puedan disfrutar de cada momento al que nos invita este viaje por mi tierra!".