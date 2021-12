Estrella de la música se descompensó en una gira y está en coma

El cantante comenzó a sentirse mal y terminó internado en un hospital, donde entró en coma.

El cantante español Carlos Marín, integrante del famoso grupo musical Il Divo, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Manchester, Inglaterra, luego de descompensarse en medio de una gira. Según trascendión, el artista se encuentra entubado y en coma inducido.

El cuarteto vocal que es una sensación alrededor del mundo debía brindar un recital en A Coruña la próxima semana, pero el estado de Marín comenzó a preocupar a toda la producción y terminó de la peor manera. Según reveló La Voz de Galicia, Marín, de 53 años, comenzó a sentirse mal en los últimos días y fue finalmente hospitalizado en el centro médico Manchester Royal. Sin embargo, no fueron indicadas las causas que provocaron tal situación.

"Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación", afirmaron desde la cuenta oficial de Il Divo en Twitter, expresando su preocupación por la situación.

Debido a la situación médica de Marín, la productora Primer Beat Producciones anticipó que "por motivos ajenos a la organización y que afectan a la salud de uno de los integrantes de Il Divo" el show que debían dar en A Coruña debió ser aplazado hasta el próximo 15 de junio de 2022.

La historia de Il Divo y Carlos Marín

Il Divo fue creado y fundado por el reconocido Simon Cowell, un importante directivo de Sony Music que también fue la cabeza detrás del grupo teen One Direction. La idea de Cowell fue formar un cuarteto masculino que conquistara al público con reversiones de canciones míticas de todas las épocas.

Marín fue uno de los elegidos para el grupo debido a su carrera. El cantante tenía un extenso recorrido como actor de musicales importantes, como Los miserables o La Bella y la Bestia. Su ingreso se dio en 2003, en compañía de Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

El grupo Il Divo publicó hasta el momento nueve discos de estudio, entre los que se encuentran el homónimo Il Divo (2004) y el más reciente For once in my life: A Celebratio of Motown (2021). Hasta el momento, el grupo musical consiguió vender cifras muy elevadas que se acercan a los 40 millones de copias en todo el mundo.

Además Carlos Marín también tiene un disco en solitario, llamado Portrait. Allí, el cantante español incluso se aventuró a versionar uno de los éxitos más aclamados de Queen como lo es Bohemian Rhapsody.