El Chaqueño Palavecino y un dramático momento: "Vi morir mucha gente"

El cantante argentino relató cómo fue su difícil momento internado, por coronavirus. El Chaqueño Palavecino y un difícil momento del cual pudo salir adelante.

"El Chaqueño" Palavecino estuvo en una situación muy grave hace pocos meses: contrajo coronavirus y estuvo internado durante un período prolongado en el cual llegó a generar preocupación en torno a su salud. Sin embargo, el cantante salió adelante, regresó a los escenarios y relató cómo fueron sus dramáticos días dentro del sanatorio en el que logró recuperarse.

"Yo vi morir mucha gente cuando estaba internado. Nadie te salva tan fácil, depende de cada persona, había un muchacho joven de menos de 40 que murió y había una mujer de 80 que resistió; el covid se llevó al que tiene, al que no tiene, al gordo, al flaco", lanzó "El Chaqueño" Palavecino, en diálogo con Diario de Cuyo.

Por otra parte, Palavecino reveló cómo continuó su vida luego de estar entre la espada y la pared por el virus de la pandemia: "Casi de la misma forma, a pesar de que tendríamos que pensar de otra manera, sigo pensando en trabajar, arreglando, organizando. Habría que pensarla de otra manera porque es una nueva oportunidad. Pero siempre somos burro de trabajo, de lo nuestro, de seguir adelante. Habría que cambiar, estar más abierto a vivir mejor la vida, que es lo que quiero; porque he tocado fondo".

El regreso del Chaqueño Palavecino a los escenarios

Tras haber contraído coronavirus y luego recuperarse de un difícil cuadro sanitario, "El Chaqueño" Palavecino regresó a los escenarios y recordó cómo fue aquella experiencia: "Aquí en Salta, fue mucha gente a verme y a pasarla bien. Traté de cantar, recuperé, porque se te joden los fuelles y eso tenés que ver el modo de recuperar, tuve que hacer rehabilitación. No es fácil, por eso es bueno que se vacunen. En otros lados está de vuelta, el mundo no puede parar, creo que ha venido para quedarse y habrá que convivir de alguna manera".

"Se gastó mucha plata, se pagaron sueldos, con muchos músicos arreglé, con algunos estoy viendo la forma... tuve alguno que otro juicio. Muchos volvieron a trabajar, otros quisieron quedarse en la casa, quizás no les sirvió más esto de andar y andar (de viaje). No son sólo músicos, sino asistentes, técnicos... no es solamente la gente que se ve sobre el escenario", agregó el cantante sobre cómo hizo para solventar los gastos en medio de la pandemia y sin actividad musical.