Difunden la "muerte" de un famoso cantante en la cárcel donde está preso

Aseguran que un famoso cantante murió.

Un fuerte revuelo internacional se desató este viernes cuando comenzaron a circular versiones que aseguraban que Kris Wu, exintegrante de EXO, había muerto en la cárcel donde cumple una condena de 13 años en China. Las especulaciones crecieron a gran velocidad en redes sociales y portales asiáticos, generando preocupación entre millones de fanáticos del K-Pop.

Las primeras versiones sostenían que el excantante habría fallecido tras negarse a comer, mientras que otros rumores afirmaban que había sido atacado por reclusos por no obedecer las órdenes del supuesto líder de una pandilla dentro de la prisión. Incluso comenzó a viralizarse una foto editada que mostraba al artista aparentemente sin vida.

Ante la magnitud de los rumores, las autoridades de la provincia de Jiangsu intervinieron y desmintieron categóricamente la supuesta muerte del artista. A través de la plataforma Weibo emitieron un comunicado oficial en el que pidieron frenar la difusión de “noticias falsas” y advirtieron que quienes las repliquen podrían enfrentar consecuencias legales.

Por qué está detenido Kris Wu

Kris Wu permanece detenido desde 2022, cuando el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang, en Beijing, lo condenó a 13 años de prisión por violación grupal, conducta indecente y acoso a varias mujeres. Los hechos, que lo separaron por completo de su carrera artística, lo convirtieron en una de las figuras más polémicas de la industria musical asiática.