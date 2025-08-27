Darkiel llega por primera vez a la Argentina y celebra una década de carrera.

El reguetón puertorriqueño tendrá una fecha clave en agosto. Darkiel, uno de los artistas urbanos más reconocidos de la última década, se presentará por primera vez en la Argentina con dos shows que marcan la celebración de sus diez años de trayectoria: el 29 de agosto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y el 30 de agosto en Quality Espacio de Córdoba.

Nacido en Puerto Rico, Darkiel inició su recorrido musical a los 19 años y pronto se destacó en el circuito digital a través de Freestyle Manía. Con canciones como Ella me oculta, Si me apago el sol y Móntate y zumba, consolidó un estilo que lo convirtió en figura del reguetón contemporáneo. Actualmente suma más de 385 millones de reproducciones en YouTube y 2.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, con fuerte presencia en países como Chile, México, Colombia y Estados Unidos.

Su trayectoria también incluye un paso por la actuación. En 2018 fue elegido para protagonizar la serie biográfica Nicky Jam: El Ganador, producida por Netflix y Telemundo, donde interpretó la vida del reguetonero en su juventud. Su desempeño fue elogiado por el propio Nicky Jam y amplió el alcance de su carrera a un público más diverso.

Con una comunidad de 3.7 millones de seguidores en Instagram y 1.7 millones en YouTube, Darkiel representa a la generación de artistas que trasladaron la cultura urbana de la isla al mundo. Su desembarco en la Argentina es visto como un hito tanto para sus seguidores como para la escena local, que lo recibirá en uno de los escenarios más emblemáticos del país.