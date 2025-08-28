Daniel Agostini y una tristísima noticia para la cumbia: "Una enorme pérdida"

Daniel Agostini y una durísima noticia para el mundo de la música popular.

Daniel Agostini sorprendió al mundo de la cumbia con una noticia muy dolorosa. A través de su cuenta de Instagram, el excantante del Grupo Sombras anunció la muerte de una de las personas más influyentes de su carrera, muy reconocida en el ambiente de la música popular. "Una enorme pérdida", aseguró.

“Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes”, manifestó Daniel Agostini. En efecto, quien murió fue María de los Ángeles Trincavelli, más conocida como "Marita". Ella fue representante del artista oriundo de Merlo y lo acompañó en una parte importante de su trayectoria.

Daniel Agostini y una durísima noticia para el mundo de la música popular.

Con sentidas palabras, Daniel Agostini agregó: “Como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’. En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón nos volveremos a encontrar”.

Quién fue María de los Ángeles Trincavelli

María de los Ángeles Trincavelli fue representante de varios artistas de la música tropical y folclórica, incluyendo figuras como Gladys, La Bomba Tucumana y el propio Agostini. Más allá de su trabajo profesional, con Daniel había construido una amistad cercana que trascendía la relación laboral. Su rol no solo consistía en organizar giras, contratos y presentaciones; también era un pilar en la vida personal del cantante, alguien con quien compartía confianza y compañía.

Además de labor como representante, Trincavelli era abogada de profesión y solía compartir en Instagram reflexiones y momentos de su vida cotidiana. En uno de sus últimos posteos, escribió: “Siempre viví e hice casi un culto de cómo para mí se tenía que vivir la vida. Disfrutando cada instante. Gracias Universo por seguir permitiéndome seguir haciéndolo de la misma manera”, mostrando su visión positiva y su conexión con la vida.

Por el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la noticia deja un vacío profundo tanto en el entorno artístico como en los seguidores de Agostini, quienes acompañan al cantante en este difícil momento y recuerdan a Marita como una persona de luz, profesional comprometida y amiga entrañable.