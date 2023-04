Qué es de la vida de Daniel Agostini

Lo último que se supo de la vida de Daniel Agostini fue su ruptura con su ex pareja. Qué ha pasado con Daniel Agostini.

Daniel Agostini es un reconocido cantante de música tropical argentino, del cual se recuerda su paso por el Grupo Sombras y posteriormente su carrera artística como solista. El nacido en Merlo es uno de los pioneros y grandes referentes de la cumbia y en la actualidad se encuentra un poco alejado del plano mediático. Qué ha pasado con la vida de Agostini.

¿​Qué es de la vida de Daniel Agostini?

Durante una emisión de Socios del Espectáculo, los conductores del segmento contaron detalles sobre una bomba relacionada con la vida sentimental del artista. Según informaron en aquel momento, el cantante se encuentra separado luego de una relación bastante estable. “Hay un cantante que estuvo en todas las tapas. Muy polémico porque tuvo parejas muy famosas”, dijeron.

Para generar un poco más de picante, los presentadores añadieron: “Fue muy polémico, pero en un momento decidió guardarse. Hoy está separado. Ahora está fuera del país, está de gira. Se separó de una pareja de muy bajo perfil que es la mamá de sus dos últimos hijos. Él ya era papá con una figura muy importante de nuestro país”.

En este sentido agregaron algunos detalles sobre la actualidad del reconocido cantante. “Su hijo también es artista. Su pareja fue mediática. La separación fue dramática. Es un cantante muy popular. Hoy está haciendo su gira internacional. El anillo ya no está en su mano, lo tuvo hasta febrero, pero en las fotos ya no se lo ve”, sumaron.

“Hay muy pocas imágenes de ella. Nazarena y él protagonizaron varios escándalos. El que está separado de su mujer Laura es Daniel Agostini”, enfatizaron. Vale la pena tener presente que en este programa de entretenimiento no revelaron los detalles sobre la ruptura de esta pareja, solamente sostuvieron que Agostini confirmó su estado civil a través de varias fotos en las cuales posa sin el anillo de matrimonio.

Con respecto a este tema, también fue consultada Nazarena Vélez, madre uno de sus hijos, quien también entregó algunos detalles de lo que fue su relación con el artista nacional. “La que me odiaba era la mamá de Daniel, que ya no está. Me odiaba. Es más, salió a la prensa a decir que Gonzalito no era hijo de Daniel. Fue heavy. Ya está, con el tiempo ya está, pero en el momento yo estaba embarazada y tuve un embarazo complicado y dijo ‘no, pero ese no es el hijo”, aseguró.