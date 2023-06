Creer o reventar: el "señor de pelo azul" que apareció en la cocina de El Corralón, último restaurant donde cenó Rodrigo antes de morir

Impactante revelación a 23 años de la muerte del Potro Rodrigo. Carolina Miguel, hija del emblemático dueño de El Corralón (restaurant de la Ciudad de Buenos Aires), recordó al cuartetero y contó una anécdota que vivió una de las empleadas del último lugar donde cenó el cordobés antes de morir.

Rodrigo Bueno es uno de esos cantantes que trascenderán generaciones. No hay dudas que su música suena hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo por siempre. Pasaron 23 años de su muerte, y la gente mantiene vivo su recuerdo escuchando ese cuarteto característico que tan feliz hizo a los argentinos. Sin embargo, él sigue dando señales. No está físicamente, pero nunca se fue de los lugares en donde sintió felicidad.

El Destape fue hasta El Corralón, el mítico restaurant porteño que está ubicado en la calle Anchorena, casi esquina Córdoba (qué ironía). Ahí estaba Carolina Miguel, hija de Guillermo Miguel (NdeR: el dueño del emblemático lugar gastronómico y amigo de Rodrigo Bueno). Ella estuvo en la última noche en la que El Potro cenó antes de partir hacia City Bell para dar su último concierto. Y ella fue a quien una de las empleadas del lugar le reveló que un "señor de pelo azul" la molestaba por demás.

Es creer o reventar. Es pensar en que no hay otra chance de que no haya sido Rodrigo. Esta empleada llegó a El Corralón tiempo después del fallecimiento del artista, y desconocía por completo su historia ya que llegó procedente de Paraguay. "Es una empleada que la tenemos acá todavía. Que es como si fuese de la familia. Un día estaba con otra chica, y entra mi papá y le dice 'señor Guillermo, yo no voy a trabajar más acá porque el señor de pelo azul siempre me molesta para hacer las tortas'", contó Carolina Miguel.

"Yo le creo porque acá hay momentos en los que pensamos que realmente todavía sigue algo. Hay una parte que pasó antes de la pandemia: vino Ramiro, el que era representante de Rodrigo, y se nos cayó como un cuadro. Y ayer, cuando terminaron de tocar los músicos, se quemó una lamparita", recordó la hija de Guillermo Miguel, enumerando las señales que Rodrigo Bueno manifestó para demostrar que su aura sigue presente. Sin embargo, no fue lo único que sucedió.

El Potro Rodrigo se manifestó en plena entrevista con El Destape

En plena entrevista con El Destape, Carolina Miguel apreció otra señal de El Potro. "Y ahora mientras yo hablaba con vos y arrancaba a sonar Rodrigo, empezó a titilar una lamparita y ahora no titila más. Le hice señas a la cajera para que no crean que estoy loca. Yo creo mucho en esas cosas, y más con la energía que tenía él", contó quien actualmente está al frente del local. No queda otra que creer, y saber que aún 23 años después, el mítico cantante cordobés (de alguna forma) sigue vivo entre nosotros.