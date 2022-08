Adriana Aguirre, Sergio Massa, Lionel Messi, Fabián Vena y Ricardo García: el lisérgico video nuevo de Paco Amoroso

Paco Amoroso no habló públicamente de su romance con Adriana Aguirre pero compartió un video lisérgico con Massa, Ricardo García y Fabián Vena.

Paco Amoroso compartió un breve y muy divertido video de una nueva canción en el que juega con el supuesto romance que está viviendo con Adriana Aguirre. En el lisérgico video aparecen imágenes de Sergio Massa, Fabián Vena, Adriana Aguirre y el exesposo de la legendaria vedette y actriz.

La noticia de la relación entre Adriana Aguirre y el joven músico Paco Amoroso sorprendió a absolutamente todos, tanto por la diferencia de edad como por los distintos ámbitos en los que se mueven ambos. La única que habló públicamente al respecto fue la actriz, mientras que el cantante decidió hacer lo que mejor sabe: una canción.

"Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan y me preguntan... ¿Creés que lo debo negar?", es el audio que le mandó Adriana Aguirre al músico en los últimos días y que el propio Paco filtró y utilizó para musicalizar un lisérgico video que compartió en sus redes sociales.

Lionel Messi, Sergio Massa y Fabián Vena son solo algunas de las celebridades que aparecen en el video en distintas situaciones. Pero lo más controvertido fue la aparición de la imagen de Ricardo García, ex pareja de Adriana Aguirre. Es que mientras se ve la fotografía del imitador de Sandro, Amoroso canta "a tu chica me la robo".

Para cerrar, el video termina con un mensaje directo de Paco Amoroso para todos los que estuvieron hablando de él y su relación con Adriana Aguirre. "Paren de joder. Dejen de hinchar las pelotas", se puede leer en el final del lisérgico video que el cantante compartió con su "vuelta al rap". En la publicación, Paco también se divirtió con una cita -falsa, claro- de Martin Luther King que reza "si te tiran limones haz limonada".

Adriana Aguirre sacó a la luz su romance con Paco Amoroso: "Le digo Paquito"

La exvedette estuvo como invitada en el ciclo La Tarde de El Nueve, conducido por Pía Slapka y Tomás Dente, y en ese programa le sonó el teléfono celular en varias ocasiones. "Yo estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena, ¿quién es? ¿quién te está llamando?”, preguntó la presentadora y Aguirre reconoció que se trataba de su dispositivo.

"Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru", comenzó su descargo la modelo de 70 años sobre su actual relación amorosa. Y agregó: “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, ante las acotaciones de los conductores del ciclo.