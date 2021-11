Abel Pintos se exilió de Buenos Aires: "No teníamos a nadie"

El músico se manifestó sobre la nueva vida que lleva lejos de la capital nacional. Abel Pintos ahora reside en Chaco y allí se encuentra muy cómodo junto a su familia.

El cantante Abel Pintos transita por un gran momento profesional y afectivo. Siendo uno de los cantantes argentinos más exitosos a nivel nacional e internacional, también encontró la felicidad plena en su matrimonio con Mora Calabrese y en el nacimiento de su hijo Agustín. Sin embargo, había algo que aún le faltaba: la comodidad habitacional. Es por esta razón que, hace un tiempo, decidió irse de Buenos Aires para vivir definitivamente en Chaco.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Abel Pintos a "exiliarse" de la provincia en donde nació para marcharse al norte argentino? En diálogo con Para Tí, el artista explicó: "Lo que sucedió es que vivíamos en Pilar, al norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie. No teníamos a nadie realmente cerca. Yo quería que ella también tuviera otro tipo de contención, amigas, familia, con Guillermina, la hija de Mora. Ahí me di cuenta que me sentaba muy bien estar en esa ciudad chaqueña”.

“Me di cuenta de que me sentaba muy bien estar en esa ciudad. Enseguida sentí a Resistencia como un hogar para mí y voy armando mis pequeñas rutinas”, agregó Abel Pintos, quien convive junto a Mora Calabrese y al pequeño Agustín. De este modo, desde Chaco es donde ahora nacen las afluencias artísticas y musicales de uno de los intérpretes más exitosos de los últimos años.

Abel Pintos reveló cómo se divierte cuando no está cantando

Abel Pintos reveló en sus redes sociales algunas de sus actividades favoritas cuando no se encuentra cantando. El artista suele mostrarse muy activo en sus redes, donde no solo comparte su trabajo y futuras fechas de conciertos sino que también evidencia distintos momentos de su vida personal, como su relación con su familia, sus lecturas o cómo cocina.

Abel Pintos es sin dudas uno de los artistas argentinos más queridos, en parte por la sencillez y sinceridad con la que se maneja, además claro de su talento musical. Esa forma de ser suele trasladarla a Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores y donde suele mostrar momentos de su vida cotidiana, como una siesta con su hijo pequeño, cómo cocina o cómo desayuna. En ese sentido, Abel Pintos reveló cómo le gusta disfrutar sus momentos de ocio.

"Canté, entrené, practiqué yoga, tomé clases de golf, trabajé con listas de temas de festivales que vienen en este año y el verano 2022 y terminé de componer tres arreglos que tengo que entregar esta semana", escribió el cantante en su perfil de Instagram. En la publicación, Pintos compartió un breve video en el que se lo ve practicando su pegada de golf y también expresó su felicidad del momento que atraviesa. "Me siento muy agradecido con Dios y con quienes compartieron conmigo estos momentos. Les deseo el disfrute de lo que hagan cada vez que hagan algo", cerró su posteo de Instagram el reconocido cantante.