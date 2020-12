El duro momento del cantante de Ráfaga.

No son horas fáciles para el cantante de Ráfaga. Durante la mañana del martes 1/12, Ariel Puchetta reveló la tragedia familiar sufrida en el último año: perdió a sus padres y a una hermana. El artista compartió una imagen en las redes sociales que rápidamente se hizo viral, y es por eso que decidió ser entrevistado por Nosotros a la mañana en El Trece.

"En un año llevo la pérdida de mi papá, en septiembre. Al mes falleció mi hermana, todavía no estaba lo del COVID. Mi mama se contagió hace un tiempo. A veces subestimamos el virus", reveló Ariel Puchetta, quien también se mostró indignado por la gran cantidad de gente que acudió al velatorio de Diego Armando Maradona el pasado jueves 26 de noviembre y en donde se desencadenaron lamentables incidentes con la Policía de la Ciudad.

"Da bronca todo lo que pasa, pero desgraciadamente en la Argentina nos acostumbramos a vivir de esta manera. Cero justicia, cero precaución, todo sigue rodando. Tenemos esa idiosincrasia acá en Argentina", agregó el cantante de cumbia, claramente ofuscado y vaticinando que las consecuencias del último adiós a Diego Maradona se verán en los próximos informes del COVID-19.

El desgarrador adiós de Ariel Puchetta para sus seres queridos

Mediante su cuenta de Instagram, Ariel Puchetta hizo público el duro momento que está atravesando. "¿Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos @karinapuchetta7015 y yo! El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana!", manifestó el artista.

Habiendo sufrido pérdidas irreparables, el cantante de Ráfaga continuó: "Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda!".

"Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá", cerró Ariel Puchetta, quien se mostró entero y dispuesto a continuar el camino que hasta hace un tiempo transitó junto a todos sus seres queridos.