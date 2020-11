Viviana Canosa entró en nueva polémica tras una serie de repudiables tuits en contra del Gobierno de Alberto Fernández y la decisión de velar a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. El mensaje de la conductora no cayó para nada bien en las redes y fue duramente criticada.

Horas después de que se confirmara que el velatorio de Maradona se realizaría a partir de este jueves en la Casa Rosada, la conductora de "Nada Personal" (El Nueve) estalló en contra del Gobierno con un hilo de tuits que fueron tildados de irrespetuosos por los usuarios de Twitter, por no respetar la tristeza por la muerte del ex futbolista.

"Era en Boca o Argentinos. No manchen la pelota. No usen al 10", escribió Canosa desde su cuenta de Twitter, recurriendo a la misma frase que Maradona utilizó en la Bombonera en su despedida del fútbol profesional. El comentario recibió críticas de muchos usuarios que no compartieron el punto de vista de la controvertida mediática.

Fiel a su estilo picante, había tuiteado para rematar: "Que la muerte del mejor jugador de la Argentina no tape la dura realidad que atravesamos". Un claro "palito" para el Gobierno de Alberto Fernández. Los tuits no pasaron desapercibidos y llevaron, una vez más, a Viviana Canosa al ojo de la tormenta.