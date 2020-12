A más de días del fallecimiento de Diego Maradona, los problemas entre las hijas del astro y su ex abogado recrudece más que nunca. Dalma, la hija de Claudia Villafañe y Diego, salió con los tapones de punta contra Matías Morla. "La gente te gritaba asesino, te ahorré un disgusto", dijo.

A través de una publicación de Instagram, la hija mayor de Diego Maradona escribió: "Mas cagón no se consigue". Tras la filtración de un audio del abogado contra su hermana, Giannina, Dalma estalló y escribió: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo'.... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente".

Completamente sacada, Dalma Maradona agregó: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara!". Las publicaciones en Instagram de la hija de Diego, quien falleció que el 25 de noviembre de 2020, volvieron a rebotar por la interna que existe dentro de la familia Maradona. En el mismo mensaje, Dalma agregó: "Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social...".

Para finalizar, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona finalizó: "A mi hermana nadie la apura y menos diciendo que no somos hijas de nuestro papá. Ah, y menos mal que no viniste al velorio. La gente te gritaba asesino, te ahorré un disgusto".

El escandaloso audio de Matías Morla contra Gianinna Maradona

Luego de la muerte de Diego Maradona, su abogado y amigo Matías Morla no asistió al velatorio en el que miles de argentinos le dijeron adiós la último gran ídolo del fútbol argentino y mundial. Y en las últimas horas, se conoció un audio que este protagonista le envió a Gianinna Maradona, una de las hijas del fallecido astro. "Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo", fueron algunas de sus palabras.

El mensaje de WhatsApp difundido al aire de Intrusos denotó la tristeza de Morla y sus claras diferencias con la segunda hija de Diego Maradona, a quien le manifestó: "Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”.