Preocupación por la salud de Morena Beltrán en Qatar: "No puedo hablar"

La periodista contó su calvario a través de redes sociales y encendió las alarmas sobre su situación de salud en el Mundial.

Durante su primera cobertura mundialista en Qatar 2022, Morena Beltrán sufrió un preocupante problema de salud y alertó sobre la situación en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la periodista reveló que tuvo que solicitar asistencia médica porque no pudo controlar los síntomas que la atacaron luego de presenciar dos partidos de la Selección Argentina.

Según reveló la comunicadora de 23 años, sufrió un problema en la garganta y tuvo que recibir medicación para aliviar el dolor. "Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia", confesó Beltrán en sus redes sociales. Luego, explicó con más detalles cómo fue la intervención de los médicos y cómo continúa su salud actualmente.

"Me dieron tipo un puff con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado. Supuestamente con eso, en 48 horas ya estoy recuperada, y al 100% en 72 horas", reveló la periodista de ESPN. Afortunadamente, la medicación hizo efecto rápido, pero Beltrán tiene que seguir con los cuidados para evitar una recaída.

En este marco, Morena agradeció la atención del médico y contó que, por el momento, no iba a forzar más la voz. "Por otro lado, yo me siento 100 puntos. Sin dolor ni nada, pero bueno, con poca voz, no puedo hablar. Me dijo Cijo, el enfermero, que el cambio de clima por el aire, el cansancio y los nervios/gritos del partido, derivaron en esto. Sepan disculpar, es mi primer Mundial", concluyó.

Morena Beltrán en la guardia de Qatar.

Morena Beltrán y su jugada promesa si la Selección Argentina gana el Mundial: "Lo cumplo"

Morena Beltrán hizo una promesa por si la Selección Argentina de fútbol gana el Mundial de Qatar 2022. La periodista deportiva de ESPN reveló qué sería capaz de hacer si el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni consigue quebrar la mala racha en este torneo, un trofeo que no puede levantar desde la edición de México en 1986.

La comunicadora de 23 años fue la primera entrevistada por el youtuber Ezzequiel en su canal oficial en la nueva sección llamada Ping Pong Mundial. Además de haber ofrecido otros pronósticos de cara a la máxima cita en Doha, lo más destacado de la breve charla entre ambos protagonistas llegó sobre el final del material.

Sobre el cierre de la conversación, Ezze le consultó a la invitada: "¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Algo medio jugado que se te ocurra...". Sorprendida por la última pregunta del ciclo, la reportera de ESPN contestó: "¡Ay! ¿Qué puedo hacer?". Y se animó: "Porque en realidad, un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos...".

Apenas la escuchó, el joven la miró, reaccionó y le dijo que "tenés varios encima ya". "¡Claro, re!", comprobó ella. E incluso afirmó que lleva el 10 de julio de 2021 en su piel, cuando La Scaloneta derrotó a Brasil por 1-0 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro para quedarse con un título oficial tras 28 años: "Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...".

Al mismo tiempo en el que pensaba la respuesta, Morena Beltrán se atrevió: "No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!". "No sé, celeste y blanco... No sé qué hago, algo así", dudó la joven.