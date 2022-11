Ganó el viaje al Mundial en el programa de Guido Kaczka y le hizo una confesión: "Gracias a vos"

El ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece ofreció como premio un viaje a Qatar con las entradas para el partido de la Selección Argentina contra Polonia.

Un concursante de Los 8 Escalones se emocionó al ganar el viaje a Qatar en una emisión especial del ciclo de Guido Kaczka, basada en la competencia futbolística. Se trató de Hernán, quien acudió al programa con el sueño de ver a la Selección Argentina en vivo y en directo por primera vez en su vida y lo cumplió.

"Hernán... ¡Uy cómo estás!", soltó Guido a modo de consulta al participante sobre el nivel de nervios que tenía. "No, tranquilo, muy tranquilo estoy por ahora", soltó Hernán con un tono de voz pacífico, sin demostrar un estado de alteración a pesar de haber cumplido uno de sus mayores sueños.

"Imaginate. Es más que un sueño", agregó el concursante, emocionado por haber podido concretar el deseo de ver al equipo de Lionel Scaloni en el Mundial, en uno de los partidos decisivos para la continuidad de la Selección Argentina en la competencia de fútbol que se juega desde el año 1930.

Hernán le hizo saber a Guido Kaczka que no es la primera vez que logra ganar un viaje en un programa suyo, ya que se fue de viaje de egresados a Bariloche en 2009 gracias a El Último Pasajero, el ciclo que el presentador condujo por Telefe durante años. "Hoy conozco Qatar gracias a vos otra vez", le agradeció.

El concursante bromeó con Carmen Barbieri durante todo el programa al decir que si ganaba se llevaría a la capocómica con él. "Te llevo", le dijo Hernán a la humorista. Ella, entre risas, respondió: "Sí, a cada rato me decía, cuando estaba ahí abajo, ‘yo te llevo’. Y yo le dije que sí, que me lleve".

Guido Kaczka sobre sus comienzos en el medio del espectáculo

Kaczka se desempeña como conductor y productor de radio y televisión desde hace décadas, pero sus inicios en el medio se dieron a través de la actuación. El exmarido de Florencia Bertotti comenzó su carrera cuando era apenas un niño, con participaciones en telenovelas juveniles. "Siempre fui grande y siempre me gustó la gente grande. Me gustan las cosas de los grandes. De hecho, mis amigos me han cargado con eso. Incluso en la radio también me joroban con eso. Tengo una cosa de respeto y de admiración por la gente mayor", comentó Guido sobre cómo vivió esa realidad, en diálogo con Clarín.