¿Qué países están clasificados al Mundial 2030?

Se confirmó que en Argentina se va a disputar un partido del Mundial del 2030. Cuáles son los países que están clasificados para este campeonato.

El miércoles 4 de octubre, el continente sudamericano recibió una inesperada noticia y está relacionada con todos los detalles del próximo Mundial del 2030. Será un evento que también se disputará en Argentina, Paraguay y Uruguay y por ello varios hinchas se consultan cuáles son las selecciones clasificadas a este evento internacional.

Cuáles son los equipos que ya están clasificados para jugar el Mundial del 2030

Según declaraciones brindadas por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que las tres naciones están clasificadas de manera automática para la justa orbital. El evento se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego, se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos. De hecho, las tres federaciones ya están clasificadas”, dijo.

De este modo y a falta de varios años, ya se conocieron los primeros seis combinados nacionales que tienen su boleto asegurado para la participación de este nuevo Mundial que se realizará en tres continentes. Se debe recordar que los únicos antecedentes de sedes compartidas se dieron en Corea-Japón 2002 y por supuesto el torneo del 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

En la misma línea, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol había confirmado esta novedad por medio de sus redes sociales. “Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”, profundizó el máximo directivo del fútbol continental.

“En realidad, originariamente, se hablaba solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto Paraguay. Y más tarde se unió Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, puntualizó Domínguez.

Por ahora, se desconoce cómo será el formato de clasificación para esa contienda. Lo cierto es que desde el próximo certamen la FIFA amplió el número de países participantes de 32 a 48 seleccionados. De esta manera, en las Eliminatorias de la Conmebol para el campeonato del 2026 tendrá seis plazas directas y una que deberá disputar por medio del repechaje. Por ello, y teniendo presente esta situación, tampoco se han dado mayores detalles sobre un posible formato para las naciones que participan en Sudamérica.