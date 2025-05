Honda y Yamaha traerán nuevos modelos a la Argentina.

La eliminación de la restricción a las importaciones en la Argentina permitió la llegada de nuevos modelos de motos y autos al país, en simultáneo con los lanzamientos en regiones más desarrolladas.

Esta decisión del gobierno nacional buscaba agilizar trámites y facilitar la entrada de bienes a la Argentina, especialmente de marcas emblemáticas como las japonesas, Honda y Yamaha, quienes confirmaron durante la competencia internacional de Moto GP (en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero) el arribo sus motos pertenecientes a la categoría Adventure trial.

Nueva moto Honda en Argentina: características

La empresa japonesa traerá al país la Transalp XL750, una de las motos más legendarias de la marca, ya que desde hace cuatro décadas inspira a la aventura. Es furor en Asia y Europa. Una de las características del modelo es su nueva óptica delantera con doble proyector led, como así también las incorporación de mejorar a la resistencia al viento y comodidades a altas velocidades.

Además, posee piña izquierda con botón joystick, reglajes de suspensión, instrumentación TFT 5" mejorada y settings electrónicos revisados. El modelo es el ideal para recorrer largos tramos por la ruta, con una distancia mínima al suelo de 212 mm y el asiento con una altura de 856 mm.

¿Qué otras características tiene la Honda Transalp XL750?

Suspensión showa de 43 mm.

Horquilla invertida: 200 mm de recorrido.

Amortiguados Pro-Link: 190 mm de recorrido.

Frenos: discos de 310 mm (adelante) y 256 mm (trasero).

Sistema ABS: frenada de emergencia (ESS).

Precio de la Honda Transalp 750: cuándo llega

La marca aún no confirmó la fecha exacta, pero se estima que no pase del 2025 ya que indicaron que se podrá encontrar en los concesionarios los próximos meses.

En cuanto al precio de la Honda Transalp 750, tampoco se conoce la cifra. Sin embargo, se estima que se ubicará entre los u$s 19.500 (Honda NC 750 X) y los u$s 32.500 ( Africa Twin 1.100 cc).

Honda Ransalp XL750, una de las motos legendarias de la marca.

Nueva moto de Yamaha en Argentina: características

Durante la última Moto GP, Yamaha exhibió nuevos modelos. El FZ-S 4.0, que incorporó frenos ABS y tiene un costo de $6.278.000; TTR 230, la moto de iniciación en el mundo de on-off a un costo de $ 8.200.000; y la esperada Yamaha Ténéré 700, este ingreso representa una apuesta fuerte de la marca que ocupa el top 10 de ventas en la Argentina.

La Yamaha Ténéré 700 se diferencia de las otras por su diseño. Tiene un semi carenado, un faro con cuatro luces led, paneles laterales traseros y un tanque de nafta de 16 litros de capacidad.

¿Qué otras características tiene la Yamaha Ténéré 700?

Distancia libre al suelo es de 240 mm.

Asiento ubicado a 875 mm del suelo.

Motor bi cilíndrico de 698 cc.

La electrónica es más austera.

Sistema de frenos ABS con tres niveles.

Suspensiones regulables.

Amortiguador trasero: recorrido de 200 mm.

Precio de la Yamaha Ténéré 750: cuándo llega

Yamaha confirmó que la Ténéré 750 llegará en dos versiones, una accesible sin accesorios en torno a los u$s 22.500 y la variante pack Explorer Plus, con maletas laterales de 35 y 37 litros a u$s 26.300. Desde inicios de mes se puede reservar el primer modelo.