VOLKSWAGEN reversiona su histórico POLO: así es el modelo 2026 del auto hecho con IA

Este es el modelo 2026 del vehículo que imaginó la inteligencia artificial.

En la década del 90, el Volkswagen Polo se consolidó como uno de los modelos más apreciados por quienes buscaban un vehículo confiable, de bajo consumo y con una estética sobria pero elegante. Su llegada a Argentina respondió a la estrategia de Volkswagen de ofrecer un auto del segmento compacto con un excelente equilibrio entre confort y rendimiento. Equipado con motores eficientes para la época y un diseño aerodinámico que mantenía la esencia europea, el Polo supo destacarse frente a competidores locales e importados. Ahora la inteligencia artificial del Chat GPT imaginó una reversión propia de cara al 2026.

Durante los años 90, el Polo no solo se vendió en su versión hatchback, sino también en variantes sedán, lo que amplió su alcance en el mercado. Su reputación de durabilidad y mecánica sencilla le otorgó una fuerte presencia en las calles y rutas argentinas. Además, fue un vehículo popular entre quienes buscaban un auto versátil para uso diario y viajes largos, gracias a su estabilidad y confort en carretera. Con el tiempo, este modelo terminó dejando una huella imborrable entre los autos más recordados de los 90, al punto de que hoy en día sigue siendo valorado por coleccionistas y entusiastas de la marca.

Cómo sería el Volkswagen Polo 2026: la versión de la inteligencia artificial

Diseño exterior vintage : carrocería de tres y cinco puertas con silueta muy similar al Polo de los 90, pero con faros LED, parrilla rediseñada y llantas retro de aleación de 16”.

: carrocería de tres y cinco puertas con silueta muy similar al Polo de los 90, pero con faros LED, parrilla rediseñada y llantas retro de aleación de 16”. Pintura y acabados : colores clásicos de época (rojo Tornado, verde botella, azul eléctrico) con tecnología de pintura perlada y protección cerámica de fábrica.

: colores clásicos de época (rojo Tornado, verde botella, azul eléctrico) con tecnología de pintura perlada y protección cerámica de fábrica. Motorización : motor 1.4 TSI turbo de 150 CV, con opción híbrida ligera (mild-hybrid) para mejorar consumo y reducir emisiones.

: motor 1.4 TSI turbo de 150 CV, con opción híbrida ligera (mild-hybrid) para mejorar consumo y reducir emisiones. Rendimiento : aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y consumo mixto estimado de 5,5 L/100 km.

: aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y consumo mixto estimado de 5,5 L/100 km. Interior : tablero con diseño retro y relojes analógicos combinados con pantalla central táctil de 9” con conectividad inalámbrica.

: tablero con diseño retro y relojes analógicos combinados con pantalla central táctil de 9” con conectividad inalámbrica. Seguridad : 6 airbags, control de estabilidad (ESP), frenos ABS, asistente de arranque en pendiente y cámara trasera de serie.

: 6 airbags, control de estabilidad (ESP), frenos ABS, asistente de arranque en pendiente y cámara trasera de serie. Confort: climatizador automático, butacas de cuero sintético con costuras visibles, techo solar eléctrico y cargador inalámbrico para smartphone

De esta manera, el Volkswagen Polo 2026 retro-modernizado sería una reinterpretación fiel del icónico hatchback de los 90, conservando su silueta clásica y detalles de época, pero sumando faros LED, llantas de aleación de estilo vintage y una paleta de colores emblemática. Su motor 1.4 TSI de 150 CV, con opción mild-hybrid, le daría un rendimiento ágil y eficiente, mientras que el interior combinaría un tablero con estética analógica y tecnología actual como pantalla táctil, conectividad inalámbrica y sistemas avanzados de seguridad. Todo acompañado de acabados premium, confort moderno y la nostalgia de un modelo que marcó una época.