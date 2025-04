Vuelve el histórico Sony Ericsson: así es el modelo 2025 del celular "hecho en Argentina"

Cómo es el nuevo Sony Ericsson W810 reversionado a 2025.

El histórico celular Sony Ericsson vuelve reversionado a 2025 fabricado mediante la Inteligencia Artificial de Chat GPT tan solo para imaginar cómo sería este clásico en la actualidad a modo de prueba. El boceto de IA combina nostalgia y vanguardia manteniendo el icónico botón Walkman, ahora con integración Spotify. También, la reversión presentaría un diseño compacto con teclado físico retroiluminado. Su procesador Snapdragon y la conectividad 5G permiten alto rendimiento en multitareas, mientras que su batería optimizada garantiza más de 30 horas de reproducción continua. Fabricado en Argentina con materiales resistentes y diseño ergonómico, se ofrece a un precio accesible con opciones de financiación local, convirtiéndose en una propuesta disruptiva para quienes buscan identidad, música y funcionalidad real en un mercado saturado de pantallas genéricas.

Tecnología y confort

Con conectividad 5G, batería de larga duración y sistema operativo Android ultraliviano, el nuevo W810 incluye un botón físico Walkman con acceso directo a Spotify y reproductores offline. Viene con cancelación de ruido activa y parlantes estéreo optimizados para espacios urbanos.

Rendimiento

Procesador Snapdragon serie 6, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno (expandible), cámara principal de 48MP con modo retro y lente frontal de 12MP. Ideal para multitarea sin sacrificar autonomía.

Precio y disponibilidad

Fabricado en Tierra del Fuego, se lanza con un precio competitivo de $349.000 en su versión base. Disponible en planes de financiación con empresas locales de tecnología y a través de operadoras móviles nacionales.

Así es el modelo 2025 creado con la Inteligencia Artificial del Chat GPT.

Diseño y estilo

Cuerpo compacto con estética vintage-modern, teclado físico retroiluminado, pantalla OLED de 4,7”, carcasa texturada antideslizante, y colores inspirados en los clásicos: Blanco polar, Negro noche y Naranja Walkman. Diseño ergonómico y resistente para un uso intenso.

Chau a cambiar de celular cada dos años: así podés evitar el "error"

La constante renovación de los celulares cada 2.5 años resultó costosa tanto económicamente como para el medio ambiente. Así lo alertaron organizaciones especializadas en el impacto ambiental. Sin embargo, también remarcaron que existen alternativas más sensatas que podrían prolongar la vida útil de estos dispositivos hasta cinco o incluso diez años.

En este sentido, un estudio de CertiDeal, especializado en el análisis de las decisiones de compra, revela que la mayoría de los usuarios cambió de celular cada 24 meses debido a fallos de funcionamiento, deterioro de la batería, accidentes o simplemente el deseo de acceder a nuevas funciones. No obstante, detrás de estas razones se encuentran prácticas de uso cotidiano que aceleraron innecesariamente el envejecimiento de los dispositivos. El uso de cargadores no originales o no certificados, así como dejar que la batería se descargue por completo antes de recargarla, fueron hábitos perjudiciales para la vida útil de los teléfonos, según detalló CertiDeal.

En lugar de considerar la compra de un nuevo dispositivo, es importante evaluar cuidadosamente diferentes factores antes de tomar esa decisión. Restauraciones de fábrica, eliminación de aplicaciones innecesarias o simplemente el reemplazo de la batería pueden devolverle a nuestro teléfono un funcionamiento aceptable.

Una campaña impulsada por Back Market e iFixit destaca que si extendimos la vida útil de un celular como el iPhone 13 a cinco años en lugar de los 2.5 habituales, podríamos reducir las emisiones de carbono asociadas en un 49%. Si ese uso se extiende a diez años mediante reparaciones periódicas, la reducción alcanzaría el 68%. Estos datos se obtuvieron a partir de informes medioambientales de Apple y estudios de emisiones de reacondicionamiento y reparación del Fairphone 5.