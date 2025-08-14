Furor por el nuevo Bugatti diseñado por un argentino, un auto de lujo y exclusivo

El nuevo modelo de Bugatti diseñado por un argentino.

En los últimos días, se dio a conocer que la reconocida marca de autos Bugatti lanzó un nuevo modelo diseñado por un argentino. Se trata de un ejemplar de lujo y totalmente exclusivo.

Se trata del Brouillard, un auto único e irrepetible encargado por un cliente y al que el argentino Facundo Elías, líder de diseño exterior de la marca francesa, diseñó de manera exclusiva. El argentino nació en Ushuaia y previamente diseñó los deportivos de Lamborghini.

Bugatti es una de las marcas de autos más exclusivas del mundo con una producción promedia las 80 unidades al año. Su modelo más accesible arranca con un precio base de 3,5 millones de dólares.

Los modelos de esta empresa son configurados a gusto del comprador y además cuenta con el Programa Solitario, nacido para desarrollar un auto a medida del comprador con todos los recursos de la histórica empresa puestos a su servicio.

Cómo es el modelo de Bugatti exclusivo y diseñado por un argentino

"Una emoción que es difícil de expresar con palabras. Hoy se conmemora la inauguración oficial de un auto que significa mucho para mí. Tuve el honor de ser el diseñador principal de este proyecto y representa un hito personal: es mi primer diseño para Bugatti. Verlo cobrar vida es un sueño hecho realidad" expresó Facundo Elías en sus redes sociales presentando este modelo.

En ese sentido, el argentino que diseñó este modelo de Bugatti agregó: "Liderar este diseño fue un honor y tener su respaldo marcó la diferencia. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin un increíble equipo".

El director general de la general de la marca, Hendrik Malinowski, destacó el rol del argentino en la firma y el trabajo que llevó adelante: "En una pieza única, tenemos mucha más libertad para reinterpretar lo que es una Bugatti, manteniendo la misma dedicación absoluta a la perfección en cada detalle; sin comprometer el rendimiento, la calidad ni el diseño".

Respecto de las características, desde la firma remarcaron que el Brouillard se basa en la plataforma W16 de Bugatti, con un motor de 16 cilindros en W, cuatro turbos y 1.600 caballos de fuerza. "Las tomas de aire se alimentan a través de los radiadores, creando una caída de presión que permite un mayor flujo de aire a través de ellos y optimizando la eficiencia de refrigeración", resaltaron y sumaron que "el techo de cristal crea una experiencia etérea, similar a la de una catedral, mientras que la columna central fluye fluidamente del exterior al interior, visible a través del panel transparente superior".