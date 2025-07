Uñas "BB Cream": así son las uñas en tendencia para este invierno 2025 que impuso Jennifer López.

Las uñas "BB Cream" ya son tendencia para este 2025. Como cada año, se ponen de moda diferentes colores y diseños de uñas. Esta vez, fue la cantante Jennifer López quien las llevó y las mostró en sus redes sociales, y desde entonces, se convirtieron en furor para esta temporada. Este estilo de uñas es clásico, elegante y queda bien con cualquier tono de piel. Son ideales si no querés colores chillones y preferís los neutros, que combinan bien con cualquier cosa que te pongas.

Estas uñas son prolijas, sutiles y siguen la estética del "clean girl look" ("look de chica limpia") que está de moda actualmente: colores neutros, uñas delicadas y femeninas, maquillaje sutil y naturalidad al tope, para dar esa imagen de recién bañada. Las uñas "BB Cream" fueron creadas por su manicurista de cabecera, Tom Bachik. Se trata de un look muy minimalista, clásico y que realza el tono natural de la piel. Junto con las francesitas y las uñas "milky" (lechosas), es la tendencia principal para este 2025.

Según el medio Real Simple, lo que distingue a esta tendencia es su efecto difuminado sutil. "Realza en lugar de cubrir, dándole a tus uñas un brillo suave tipo filtro desenfocado”, dice la experta en uñas Juli Russell. La idea es lucir prolija, pero sin que parezca que te esforzaste demasiado. Si las querés, podés llevarle una foto de referencia a tu manicura para que te las haga, o bien comprarte los esmaltes y hacértelas vos misma en casa.

Cómo conseguir las uñas "BB Cream"

Una vez que tengas la uña correctamente preparada (sin cutículas, limadas de manera prolija), lo ideal es que le des una capa de gel reconstructor translúcido en tono neutro, o una capa suave de rosa o nude que realce tu uña natural, con un acabado liviano. "Se trata de realzar la uña natural con un brillo que suavice imperfecciones”, dice Russell. Si las querés idénticas a las de Jennifer López, pedí o hacete vos misma una forma almendrada. Además de quedar muy bien, estiliza los dedos.

Es importante destacar que no todos los colores traslúcidos son iguales. Lo ideal es que le preguntes a una manicura cuál es el tono que queda mejor con tu color de piel. "Algunas manicuristas incluso recomiendan aplicar una capa de blanco lechoso sobre una base nude o rosa para lograr ese acabado cremoso, difuminado y perfecto. El paso final debe ser siempre un top coat súper brillante para sellarlo todo y lograr ese brillo radiante tipo BB Cream", explica el medio. Por último, sellá todo con un top coat bien brillante, y si podés, con un aceite nutritivo para las cutículas.