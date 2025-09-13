No es negro: el color básico en tendencia para esta primavera que combina con todo y es muy elegante.

El color negro va a ser desplazado por otro igual de clásico que va a ser tendencia esta primavera 2025. Como cada temporada, se ponen en tendencia diferentes colores. Si sos de las que prefiere los clásicos para poder combinarlos más fácilmente o usarlos de base para outfits, este color te va a encantar.

Se trata del marrón chocolate. Lo que tiene de ventaja es que al ser varios tonos más claro que el negro, queda muy bien con looks del día, a diferencia del negro, que suele usarse más para outfits nocturnos. Este color es elegante, fino, sofisticado y muy fácil de combinar. Además, es la base para el estilo boho chic, que va a estar muy en tendencia esta primavera.

Color marrón chocolate en tendencia para esta primavera 2025: en qué usarlo

1. En chaquetas, camperas y tapados

En marrón chocolate se va a estar viendo mucho en chaquetas, camperas y tapados livianos. La primavera, en especial al comienzo, cuando todavía está un poco fresco, es ideal para este tipo de looks, combinados con vestidos, shorts o polleras. Se van a estar usando mucho los flecos y la tela gamuza, pero también el cuero y el corderoy.

Moda primavera 2025: marrón chocolate en tendencia.

2. En botas

Las botas, especialmente de caña alta, se van a usar mucho en color marrón. Se van a ver tanto en botas con taco como sin taco, de gamuza y de cuero. Además de marrón chocolate, en marrón suela y beige también van a estar muy en tendencia. Son ideales para combinar con vestidos blancos de verano, o bien coloridos y con estampados llamativos y alegres.

Moda primavera 2025: marrón chocolate en tendencia.

3. En carteras

Las carteras marrones son un clásico que va a resurgir esta primavera, tanto en carteras chiquitas, para guardar lo justo y necesario, como en bolsos más grande tipo totebag. Si las combinás con un calzado del mismo color, es ideal, aunque al tratarse de un color neutro, también lo podés combinar con otros colores.