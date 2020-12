Mirtha Legrand tuvo su regreso a la televisión argentina. Luego de nueves meses, la conductora tomó el mando que agarró su nieta Juana Viale durante un largo tiempo, en el que recibió la visita de políticos, actores, periodistas y deportistas nacionales. En su vuelta, la experimentada conductora reveló en detalle el calvario que vivió durante la pandemia de coronavirus: "Me hicieron daño".

Como es una persona de riesgo, la presentadora de televisión estuvo mucho tiempo encerrada en su hogar para evitar el contagio del COVID-19. Aun así, esta acción le trajo varios inconvenientes personales: "Fue difícil. Al principio era todo muy placentero por quedarse en casa y tener tiempo para ver televisión, leer y comer; después estuve insoportable. Le mando un beso a Elvira, mi asistente. Quería salir, pero por protocolo no debía. Yo estoy en zona de riesgo, acá me han hecho una burbuja y está todo esterilizado".

Mientras Juana Viale la escuchaba atentamente, Mirtha Legrand confesó que el encierro la afectó seriamente: "Estoy muy sensible, estos 220 días encerrada por la pandemia me hicieron daño. Pero gracias a Dios estoy bien y ansiosa por estar con el público".

Los problemas de salud que el encierro por la pandemia de coronavirus le dejó a Mirtha Legrand:

Curiosamente, Mirtha Legrand le reveló a Juana Viale en TV que la pandemia por coronavirus le provocó un cambio en la voz: "¿Sabés qué me produjo la pandemia? Una alteración en las cuerdas vocales. ¿No notás que hablo distinto con otra voz?".

El momento en el que Mirtha Legrand lloró por la muerte de su hermana Goldy:

Mirtha Legrand lagrimeó al recordar a su hermana Silvia Legrand, más conocida como Goldy, quien falleció el pasado 1° de mayo: "Extraño mucho la tele pero tengo miedo de llorar. La recordaré a Goldy, mi amada hermana. Será un programa especial y emotivo seguramente. Si me permiten le voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses: a mi querida hermana Goldy que la extraño, la sigo queriendo y me cuesta que no este entre nosotros. Desde donde estés, este programa es para vos".

"Es mi hermana del alma, mi gemela y su muerte fue terrible. Murió de muerte súbita. Era todo para mí, era la que me informada de todo. Todo el mundo la adoraba y no pude despedirla, ¿te das cuenta?. Ahora voy a ir a llevarle unas flores. Hay noches que me despierto llorando y mojo la almohada. La extraño tanto, no creo que se haya muerto, no lo creo. He tenido pérdidas muy terribles últimamente, que me han hecho mucho daño pero saco fuerzas no sé de dónde", añadió Mirtha Legrand, con mucha emoción.