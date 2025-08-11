¿Qué explicación da la ciencia sobre la posición de mercurio retrógrado?

Qué dice la ciencia sobre mercurio retrógrado

Uno de los eventos que se suele repetir en varios momentos del año es la posición de mercurio retrógrado y que para muchos se trata del causante de malas noticias. Es por ello que se aconseja no llevar a cabo varias prácticas durante esos días con el fin de evitar dolores de cabeza. Aunque la ciencia dio una explicación más terrenal sobre la ubicación del planeta y por qué se eligió la figura de retroceder.

Así como en los martes 13 no se recomienda llevar a cabo determinadas actividades, también sucede lo mismo en los momentos en los que mercurio se ubica en una posición retrógrada. De hecho, se aconseja iniciar grandes proyecto y cualquier otra actividad en la que se esté intentando realizar con el fin de alcanzar nuevos resultados. Lo que se desprende es que no se tendrá éxito y los resultados negativos florecerán de gran manera.

"Leí que mercurio retrógrado (ahora), va a ser el fin de lo que no está destinado a ser (amistades y vínculos), se cierran para siempre, besitos", expresó Lucichero, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Este fenómeno estuvo vigente desde 18 de julio y llegó a su fin este 11 de agosto. Se estima que la próxima posición similar va a ser del 9 al 29 de noviembre y se advierten días de demasiada inestabilidad en el ambiente.

No obstante, la ciencia entiende que no hay ningún tipo de efecto sobre la posición del planeta Mercurio en relación con la vida de las personas y recomiendan que determinadas decisiones deben ser ejecutadas con gran análisis. Lo que permite comprender que cada individuo debe hacerse cargo y aceptar las consecuencias de sus actos en caso de que estos no obtengan el resultado que se pretendía alcanzar.

¿Qué no hacer en mercurio retrógrado?

No firmar contratos importantes

Iniciar nuevos proyectos, sin importar el rubro

Comprar dispositivos electrónicos

Viajar sin precauciones

Realizar grandes inversiones o movimientos de dinero

Reabrir conflictos del pasado

Confiar en la comunicación de manera excesiva

Hacer cambios drásticos en las relaciones

¿Qué significa mercurio retrógrado?

La explicación científica expone que ningún planeta de nuestro sistema solar tiene un movimiento de reserva, debido a que todos avanzan en su recorrido que gestan al rededor del sol. Lo que sucede es que la Tierra dispone de una mayor velocidad que Mercurio y se da un efecto óptico en el que pareciera que se está alejando. Sucede lo mismo cuando un vehículo supera a otro en la ruta y el segundo entregara la sensación de que es más lento, además de tomar cierta distancia.

Por otro lado, este fenómeno es uno que se da en todos los planetas que componen al sistema solar porque dependiendo de la perspectiva que se tome va a haber algunos que vayan más rápido y otros que tengan una velocidad menor. No hay comprobación alguna que estos desplazamientos puedan provocar cambios significativos en la vida de las personas.