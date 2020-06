Nazarena Vélez reapareció en televisión gracias al programa de Mariana Fabbiani. Es que la mediática, junto a su hija Bárbara, participó de Mamushka en Canal 13 y se transformó en una de las principales tendencias de Twitter. Sin embargo, la mayoría de los comentarios apuntaban a criticar el estado físico de la protagonista. Y lejos de amedrentarse, ella irrumpió en YouTube y les respondió con altura por cuestionar su peso.

“Soy TT en Twitter, es decir, tendencia primera en la Argentina, porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda...Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me divierten, tomo captura, me divierto. Soy una Mamushka más. Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia", comenzó diciendo Nazarena, mediante un video que se hizo viral en las horas posteriores.

Por otra parte, agregó: “Lamentablemente, seguimos atrasando tanto como sociedad y como país, que ¿qué decir? Debo reconocer que, dentro de todo lo que vi, porque me metí a ver de morbosa, había mucha gente diciendo: ‘¡Qué pelotudos que son!’. Pero la mayoría era tipo: ‘Se comió una mamuska’. Sí, me comí una mamuska, mirá toda la carne que tengo: vení y chupámela'".

“Me divierte que les llame la atención mi culo gigante. Siempre tuve un culo gigante, señores y señoras. ¿Qué les pasa? Mirate el tuyo, mamurri", sentenció la productora teatral, con su tono picante al que nos tiene acostumbrados.