La doctora Mariana Lestelle se pronunció públicamente sobre el acoso sufrido con el doctor Claudio Zin. Este episodio, si bien ocurrió en la década de 1990, fue revelado por la profesional hace pocas horas en Twitter. Y luego, al aire de Canal 13, reveló detalles tenebrosos de aquel acontecimiento que la marcó de por vida.

"Me invitó a la oficina para hablar de trabajo. Cuando llego, hace salir a la secretaria: tenía un escritorio en la parte de atrás y adelante dos sillones. Me llamó la atención cuando se vino a sentar, demasiado cerca, en el sillón de dos cuerpos en el que estaba yo", comenzó diciendo, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Acto seguido, Lestelle procedió a explicar el mecanismo de Zin para intentar doblegarla: "En vez de hablar de trabajo, me explicó que en la televisión se necesitaba un padrino, alguien que peleara. Estaba cada vez más cerca, yo terminé sentada en el apoya brazos".

"Yo le dije: 'mirá doctor, yo ya tengo gente que me cuide'. Lo saludé y me fui. No me llamaron más, por suerte la vida te da revancha en esto", reconoció la profesional, quien en ese momento estaba a punto de sumarse como panelista en América TV. Luego de su negativa con Zin, no la llamaron más: "Él tenía mucha influencia y tenía muchos sponsors. Yo no era una persona que iba a llevar sponsors de laboratorio".

Por otro lado, Lestelle reconoció que se llenó de ira al observar a Zin criticando a los asesores sanitarios del gobierno de la Nación. Es por este motivo que decidió hacer público su calvario para que se tome consciencia de a quiénes se le da voz y voto en los medios: "Cuento esto porque estoy mirando la televisión y este señor, este doctor, descalificó rotundamente a los asesores del presidente. A quienes están trabajando en equipo con el gobierno de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia. Me pareció absolutamente injusto. El planteo es: 'ojo a quién le estamos creyendo".