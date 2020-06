Marcelo Longobardi defendió a Cristina Pérez y atacó a Alberto Fernández por la deuda

El periodista macrista Marcelo Longobardi se metió en el cruce entre la antikirchnerista Cristina Pérez y el presidente Alberto Fernández para defender a su colega y atacar al mandatario por sus respuestas.

"Cristina Pérez hizo algunas preguntas muy apropiadas que generaron una reacción muy molesta del presidente. Se ve que al presidente no le gustan algunas preguntas. 'No me adjetive', le decía el presidente a Cristina", comentó Longobardi, en su programa por Radio Mitre.

Además, el conductor de Cada mañana (Mitre) cuestionó: "El presidente dijo cosas más graves, como que que 'un default no le preocupa mucho'. Y dijo: '¿querían salir a correr y a pasear? Ahí están las consecuencias'. El Presidente se ha sumado a este grupo de personas de la provincia de Buenos Aires que sostienen equivocadamente que salir a correr y a caminar es grave, cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario, lo grave ocurre adentro y no afuera".

"Me parece increíble que se siga sosteniendo una cosa que visiblemente está equivocada, porque no son los runners los que contagian. Es más, se viene una restricción para los runners a través del número del documento. Se han salido con la suya, se ha hecho mucha política. Han logrado torcerle el brazo a la Ciudad de Buenos Aires y los runners tienen que salir con número de documento. Esto era tan simple como liberar el horario", aseguró.

Por todo esto, el periodista subrayó que "anoche mostró una versión más agresiva y más molesta de un presidente más radicalizado o más nervioso".

El presidente y la conductora de Telefe Noticias mantuvieron un tenso momento durante la entrevista en vivo, cuando la periodista del noticiero le hizo una pregunta al mandatario sobre la intervención de la empresa Vicentin utilizando adjetivaciones.