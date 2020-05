Una nueva pelea se desató entre Yanina Latorre y Moria Casan, cuando la conductora recordó la infidelidad de Diego Latorre con la fallecida modelo Natacha Jaitt; y aseguró en referencia a la panelista que “no hay mujer en el medio que haya sufrido humillación más grande”.

En el programa de Los Ángeles de la Mañana, Latorre disparó: “Es una pobre mujer, sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra”. Además, advirtió que la interna con Casan se remonta a que Latorre dio dos noticias sobre que "Moria la habían jubilado del Bailando y que le levantaron el programa de América porque daban un mensaje nefasto".

"Soy la misma de siempre, no cambié después de que me metieron un cuerno. Me castiga por esas dos informaciones que di. Los dos sabemos que Diego no se enamoró de Natasha, la vio una vez en su vida, si se quiso suicidar o no, no sé. Sufrió por la locura y humillación que le dieron a él", arremetió.

Acto seguido, cuestionó: "¿Qué tiene que ver Natacha? que en paz descanse". Tras llamarla "pobre mujer", sentenció: Me acuerdo mas cuando vos humillaste a tu hija, a tu misma sangre, por decir que hacia cosas malas, la echaste de un programa en vio, no la dejaste entrar y te reías de ella porque usaba papel higénico".

Asimismo, Latorre aclaró: "Jamás dije algo de Natasha. Tuve un respeto tremendo cuando murió, basta con eso". Y por último, sentenció: "Fue un pibe que se tiró un mal polvo en su vida ¿Hasta cuando va a pagar por un mal polvo?".