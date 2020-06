El pedido de Martín Bossi y su mamá a Alberto Fernández por la cuarentena

Martín Bossi compartió en redes sociales un divertido video en el que sale junto a su madre, Nélida. Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje que le envió al presidente Alberto Fernández, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof​ y al ministro de Salud, Ginés González García.

El humorista se encuentra pasando el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio con su mamá, a quien apodan "Kela", después de mudarse a su casa para hacerle compañía.

"Hola a todos. Mi nombre es Jorge Martín Bossi y mi documento termina en par. Salgo lunes, miércoles y viernes. (Estoy) confinado hace 90 días y vine a cuidar a mi mamá. Tenemos una denuncia fuerte para hacer", aseguró el actor antes de darle la palabra a ella. "Soy Nélida Raquel Álvarez de Bossi, mi DNI también termina en par", sostuvo y Bossi interrumpió: "Decilo, mamá, porque es muy fuerte".

"Como estoy en Provincia, no puedo salir. No puedo llevarla a los bosques de Palermo a tomarse el (colectivo) 51", aseguró Bossi y continuó: "¿Hay alguna posibilidad de que la dejen correr en la vereda? Un pique corto, un repiqueteo". "Mi mamá es profesora de pádel y de tenis. Además, iba a estar en el Bailando con Gabo Usandivaras, pero la llamó el Chato Prada y la bajó. No sé cómo hacemos con mi vieja. No se puede sostener esto", profundizó en tono humorístico.

Y luego le hablaron al presidente: "Realmente nos preocupa. Lo vemos mal, muy pálido. Está agotado. El problema es ese. Además, usted no se cuida porque usted sale y la gente se le viene encima para sacarse selfies. La gente no respeta la distancia social. Y eso puede traer graves consecuencias para usted, señor presidente. "Es peligrosísimo. Hay que cuidarse. Queremos cuidarlo", agregó ella antes de dedicarle unas palabras a Kicillof y a González García.

