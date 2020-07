Silvia Süller se encuentra realizando el confinamiento dentro de su residencia. Asidua usuaria de las redes sociales, constantemente sube material para que sus seguidores interactúen con ella. Sin embargo, si alguno de ellos quisiera dialogar con la mediática por privado, deberá abonar un monto que ella misma impuso en una de sus tantas publicaciones.

El servicio consta de una videollamada de 30 minutos en la cual Süller charlará con la persona que abone la cifra de 300 pesos. Así lo expresó en Instagram, y dejó en claro que hasta no ver la suma depositada en su cuenta, el llamado no se efectuará.

"Mi trabajo es puramente social y de casa no me muevo ni loca. Decidí recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora por 300 pesos. Charlamos de lo que quieran", enfatizó Silvia.

Por otro lado, agregó: "Me escriben por privado y les paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel (de la transferencia) hablamos y también videollamada, se entiende".