En el ya tradicional pase que hacen Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, ambos se volvieron locos por el aumento del dólar blue y esbozaron una insólita teoría al respecto. Según aclararon, el motivo principal es que los ciudadanos argentinos no confían en la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont ni en el exvicepresidente Amado Boudou, que en la actualidad no tiene ningún cargo político.

En medio de la pandemia por coronavirus, los periodistas macristas se refirieron al valor de la divisa pero en el mercado paralelo, que hoy llegó a ofrecerse a $133 por unidad, mientras que el oficial se mantiene en promedio en $69,84 y a $90,79 el solidario.

En ese sentido, Feinmann explotó y aseguró: "Mirá vos, con estos $100 a mediados del año pasado, antes de las elecciones, me compraba USD$2 y hoy no me alcanza para coprarme USD$1. ¿Te das cuenta? ¿A dónde mierda llevaron esta moneda?¿Qué hicieron?". En tanto Viale hizo su aporte, en referencia al valor que tenía el peso argentino hace 20 años, y aseguró que "Antes ahí tenías USD$100 ahí".

"Pero no es nuevo, a nuestra moneda le sacaron trece ceros, la fueron devaluando año tras año. Por eso, cuando te preguntás por qué la gente no quiere los pesos es porque no confía en su moneda", afirmó y sostuvo que "no hay techo" para la suba.

Por su parte, Feinmann recalcó, señalando las firmas de Marcó del Pont y Boudou: "El tema es que la gente no confía en el peso. En realidad, los norteamericanos dicen 'el pueblo norteamericano confía en la firma del billete'. Claro, la gente no confía en estas dos firmas".