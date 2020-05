La muerte de Silvia 'Goldie' Legrand afectó en demasía a su hermana Mirtha. Es que la diva de los almuerzos aún se encuentra shockeada por el fallecimiento de su gemela de 93 años y así se lo hizo saber a su hija, Marcela Tinayre. Justamente, ella fue quien dio detalles sobre el futuro de su madre en la televisión: ¿puede retirarse?

Por el momento no tiene ganas de volver a conducir, según palabras de Tinayre en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM). "Ayer (lunes) se lo pregunté. Le dije: 'Mamá, ¿te gustaría volver al programa?' Me acuerdo cuando hizo el duelo de papá y después el de Daniel, que fueron tres meses, y me dijo: 'No, por ahora no'", manifestó Marcela, quien conduce el ciclo Las Rubias por KZO.

"Esto ha sido muy fuerte, y el coronavirus también te quema un poco la cabeza. Eso y perder a un ser tan querido... la simbiosis que había entre estas dos gemelas por ahí muchos no lo entienden, pero nosotros que lo vivíamos, no te miento, hablaban cinco o seis veces en una hora", agregó Marcela Tinayre. De este modo, quedan los interrogantes abiertos. ¿Habrá Mirtha Legrand en la pantalla chica? En 2020, por el momento, no.