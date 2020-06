Baby Etchecopar se calentó y amenazó a Malena Pichot

Baby Etchecopar y Malena Pichot protagonizan una de las enemistades mediáticas más reconocidas de la farándula argentina. Las aguas se enturbiaron de nuevo y ahora Baby atacó a la conductora y referente feminista, avisándole que la va a embargar. "Presentate a la justicia hija, porque te estamos ampliando la demanda", escupió la virulenta figura de Radio Rivadavia.

Al aire de "Baby en el medio", disparó en contra de Pichot, quien conduce el ciclo "Furia Bebe" en Futurock. “Malena Pichot, presentate a la justicia hija, porque te estamos ampliando la demanda. Así que presentate: si no, va a ser tarde y te voy a tener que embargar todo”, sentenció.

También, criticó algunas declaraciones de Marcelo Tinelli y Dady Brieva, argumentando que en "la Argentina hay una democracia de izquierda", que “en la boca de Máximo, lo que dice Serrat no suena como en la mía” y que “estamos en peligro porque nos quieren arrebatar las libertades personales”.

El enfrentamiento entre Etchecopar y Pichot se remonta al 2018, cuando el primero acusó a la figura de haberle deseado la muerte. En su defensa, Malena Pichot expuso que no había sido ella sino una de sus compañeras radiales, Señorita Bimbo. No obstante, admitió que “como lo dijo en mi programa un poco se puede entender que es lo mismo, me hago cargo de lo que dijo ella”.