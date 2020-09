El conductor ultramacrista Ángel 'Baby' Etchecopar lanzó una inesperada frase que sorprendió a sus oyentes y deslizó la posibilidad de irse del país, no sin antes incursionar en política.

Todo sucedió en su programa de Radio Rivadavia, donde Etchecopar lanzó un agresivo discurso y habló de las chances que tiene de irse a vivir a otro país, tal como lo hizo su compañero y amigo Oscar González Oro al mundarse a Uruguay.

"El otro día hablé con un abogado con el cual no hablaba hace un montón, trabajé con él y es un amigo. Me dijo ‘Baby tiene que postularse a algo, lo vota todo el mundo'", le confesó una de sus compañeras de Rivadavia. Y Baby descolocó a todos con su respuesta: "Sí, yo te digo, recién le decía a un amigo: ‘última carta antes de subirme al avión y dejar el país, me postulo a presidente'".

El periodista no se quedó ahí y profundizó en esa intención, que no quedó del todo claro si era una broma o un deseo subyacente. "No, no, yo no voy a agarrar una gobernación. ¿Pero la gente me votaría a presidente? Te llevo de jefe de Gabinete. Yo soy presidente y estos pibes no hablan más, va preso hasta el papa, que no. Preso, le robaste a la patria. Estos zurdos… Todos presos. Primero vas preso y después me explicás por qué tenés que salir. Adentro", remarcó.

Baby contra Rial

Del mismo tema había hablado horas antes en su programa de A24 cuando disparó contra su colega Jorge Rial, que criticó a los famosos que abandonan el país. "Lo que te debe dar bronca son dos cosas: primero que mersa se nace, y vos sos mersa. Mersa quiere decir caq…, poquita cosa. Y no vas a llegar nunca a pepino, aunque te estires. La plata no te hace el amoroso, y que quiere viajar con la plata que se ganó, como es mi caso, o el del Negro Oro, o el de Juana, puede viajar porque la ganamos laburando con talento", arremetió.

Y Sentenció: "Sos un grasa, nunca vas a ser bacán, sos un mersa y si te da bronca la dinastía argentina, hay varios lugares para vos donde podrías estar más cómodo. Pero la foto de Videla te la metés en el ort… No te salió lo de misógino, ahora es lo de facho de Videla. Por qué no hablás de los arrastrados extorsionadores que le arruinan la vida a los matrimonios metiéndose en la cama de la gente. O si querés, buscate una profesión como paseador de gato, que es muy rentable".